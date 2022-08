Rostock. Durch ein spätes Tor von Damian Roßbach (85.) hat sich der FC Hansa den ersten Heimsieg der Saison gesichert: Die Rostocker setzten sich am Sonnabend im Flutlichtduell gegen Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0) durch. Vor 24 300 Zuschauern hatte Kai Pröger die Mecklenburger in Führung geschossen (25.). Janni Serra hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor acht Jahren waren die Ostwestfalen zuletzt Hansas Gegner im Ostseestadion gewesen. Als Einziger damals schon dabei: Arminia-Torjäger Fabian Klos, mittlerweile 34 Jahre alt. Die Drittligapartie hatten die Rostocker damals gewonnen (4:2), und das war auch im Abendspiel der 2. Liga das Ziel der Mannschaft von Trainer Jens Härtel. Bundesligaabsteiger Bielefeld wollte nach zwei Niederlagen zum Auftakt ebenfalls den ersten Dreier einfahren.

Rückkehrer Thill gibt ersten Warnschuss für Hansa Rostock ab

Für den ersten Hingucker sorgte Sebastien Thill. Der Luxemburger, der nach seiner im Heidenheim-Spiel erlittenen Knöchelverletzung erstmals wieder dabei war, versuchte es aus der Distanz, zielte aber über das Tor (7.). Nach einer Rhein-Ecke setzte Malone aus dem Fünfmeterraum zum Kopfball an, traf den Ball aber nicht richtig (15.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bielefeld, mit den beiden Ex-Rostockern Oliver Hüsing und Bastian Oczipka in der Viererabwehrkette, konnte seine beiden Sturm-Hünen Klose (1,94 m) und Janni Serra (1,93 m) in dieser Phase noch nicht in Szene setzen: Hansas Fünferkette mit Fröde im Zentrum stand bis dahin sicher. Es dauerte bis zur 24. Minute, ehe Okugawa Torwart Kolke erstmals auf die Probe stellte.

Pröger trifft mit links zur Führung – das erste Hansa-Tor für den Ex-Paderborner

Im direkten Gegenzug gab Hansa die Antwort. Nach einem Bielefelder Fehlpass und Zuspiel von Verhoek umkurvte Pröger an der Strafraumgrenze einen Bielefelder, legte sich den Ball auf den linken Fuß und traf zum 1:0. Das erste Tor im Hansa-Trikot für den Offensivmann, der zu Saisonbeginn von Ligakonkurrent Paderborn gekommen ist (25.).

Die dickste Chance zum Ausgleich vergab Okugawa, der frei im Hansa-Strafraum zum Schuss kam, aber zu unplatziert abschloss (41.). Auch einem letzten Bielefelder Versuch in der ersten Halbzeit von Vasiliadis fehlt es an Präzision (45. +1).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schock für die Härtel-Elf nach der Pause: Serra gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste sofort den Vorwärtsgang ein und wurden belohnt. Okugawa stand im Rostocker Strafraum völlig blank, konnte den Ball unbedrängt querlegen, und Serra versenkte die Kugel aus zwölf Metern zum 1:1 im Netz (48.).

Danach wurde es ein offener Schlagabtausch mit vielen hart geführten Zweikämpfen. Für Hansa vergaben Roßbach per Kopfball (51.) und Dressel aus der Distanz (70.) gute Möglichkeiten.

Mit einem Dreifach-Wechsel – Lukas Hinterseer, Kevin Schumacher und Morris Schröter kamen ins Spiel – wollte Härtel den Hebel zugunsten der Rostocker umlegen. Wieder war es Dressel, der es aus der zweiten Reihe versuchte, doch der Schuss des Ex-Münchners wurde zur Ecke geblockt (80.).

Roßbach bringt das Stadion zum Kochen: Endstand 2:1 für Hansa

Aber Hansa blieb dran. In der 84. Minute hatte Schröter ein ganz dickes Ding auf dem Fuß, kam aber nach einem Konter nicht zum Abschluss. Die anschließende Ecke brachte Rhein in den Strafraum, der Ball landet zuerst bei Malone und dann bei Roßbach. Der Verteidiger fackelte nicht lange und beförderte den Ball zum 2:1 ins Netz – Riesenjubel im Ostseestadion. In der Nachspielzeit hatte Rhein dann noch Pech mit einem Pfostentreffer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa: Kolke – Malone, Fröde, Roßbach – Neidhart, Dressel – Rhein, Fröde – Pröger (70. Schröter), Thill (89. Strauß), Ingelsson (70.) Schumacher) – Verhoek (70. Hinterseer).

Von Sönke Fröbe