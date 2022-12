﻿Spiel von Hansa Rostocks U 23 verschoben – Winterwetter sorgt für weitere Absagen

Schneefälle und Frost haben die vergangenen Tage für schwierige Platzbedingungen gesorgt. Fast ein kompletter Spieltag in der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg wurde abgesetzt. In Berlin sind zahlreiche Partien abgesagt worden, auch mit Beteiligung der U 23 des FC Hansa Rostock.

Rostock. Das aktuelle Winterwetter hat Auswirkungen auf das kommende Wochenende für den Amateurfußball in MV und über die Landesgrenzen hinaus. So fällt unter anderem das für Sonntag geplante Auswärtsspiel der U 23 des FC Hansa Rostock in der NOFV-Oberliga Nord beim TuS Makkabi Berlin aus. Die Partie wird am 22. Januar nachgeholt. In Berlin wurden sämtliche Begegnungen aufgrund von Schneefällen und Frost in den vergangenen Tagen abgesagt.

„Klar hätten wir gern gespielt, weil wir immer Bock auf Fußball haben. Aber ein gutes Fußballspiel wäre aufgrund des Wetters sicher nicht möglich gewesen, dazu kommt bei diesen Platzverhältnissen ein viel zu hohes Verletzungsrisiko. Von daher ist es eine total nachvollziehbare und richtige Vernunftentscheidung, dass Spiel rechtzeitig abzusetzen“, so Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald.

Mit den gleichen Bedingungen haben auch einige Mannschaften in MV zu kämpfen. So wurde das Oberliga-Heimspiel der SG Dynamo Schwerin gegen den SC Staaken verschoben. Das Duell sollte am Sonnabend ausgetragen werden, hat mit dem 21. Januar aber schon einen neuen Termin. Für die SGD ist somit vorzeitig Winterpause, während andere Ligakonkurrenten am Wochenende 16. bis 18. Dezember zum Hinrundenabschluss noch einmal ranmüssen.

Auch in der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg hagelt es Spielabsagen. Bis auf die Partie SG Theodor Körner Lützow gegen Neuburger SV (Sonntag um 13 Uhr) sind alle weiteren Begegnungen abgesetzt worden.