﻿Spitzenreiter Hertha 03 Zehlendorf schießt Rostocker FC hinten heraus ab

Rostock. Der Spitzenreiter war für den Rostocker FC eine Nummer zu groß. Die Fußballer vom Damerower Weg mussten sich am Sonnabend mit 0:5 (0:1) dem FC Hertha 03 Zehlendorf geschlagen geben. Gerade hinten heraus wurde es deutlich. Die drei letzten Gegentore mussten die Rostocker innerhalb von acht Minuten hinnehmen. „Das ist schon ein wenig enttäuschend, dass wir den Gegner gerade in der Schlussphase zu den Gegentoren eingeladen haben. Bis zur 70. Minute hatten wir es ordentlich gemacht“, resümierte RFC-Coach Silvio Schulz.

Fernschuss von Schah Sedi gefährlichste Aktion des Rostocker FC

Gegen die Zehlendorfer sah er das 0:2 gegen sein Team als Knackpunkt der Begegnung. Der Treffer von Ismail Ceesay (68.) soll laut dem Trainer aus abseitsverdächtiger Position gefallen sein. Danach haben die Rostocker dem Gegner zu leicht gemacht, zu den Toren zu kommen. „Es gehört dazu, dass unsere junge Mannschaft auch so eine Erfahrung in dieser Saison macht“, so Schulz.

Die Partie begann für den RFC mit einer kalten Dusche. Serhat Polat erzielte für die Gäste bereits nach neun Minuten das 1:0. Durch den Treffer blieben die Berliner zunächst am Drücker. Der RFC konnte sich nach der Anfangsphase etwas befreien und suchte mehr den Weg zum gegnerischen Tor. Wirklich zwingend wurden die Hausherren nur durch einen Fernschuss von Maurice Schah Sedi (28.). Hertha-Keeper Jasper Kühn parierte.

Drei Gegentore binnen acht Minuten

Generell standen die Rostocker defensiv gut. Erst nach dem zweiten Gegentor ließ der Widerstand der Gastgeber nach. Nach dem Ceesay-Treffer (68.) erhöhten George Didoss (82., 89.) und Jonas Hartl (85.) in der Schlussphase noch auf 5:0 für den FC Hertha 03 Zehlendorf.

Unterdessen gab beim RFC mit Emeraude Bentani-Baku ein erst kurz vor Transferschluss verpflichtete Akteur seinen Einstand. Der Deutsch-Kongolese lief die vergangenen zwei Spielzeiten für dn BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord auf. Der 20-Jährige hat seine Stärken im Angriff und kam gegen die Berliner 25 Minuten zum Einsatz.

Die Rostocker (neun Punkte) rutschten durch die Heimniederlage vorerst auf den fünften Tabellenplatz ab. Am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) steht für den RFC die Partie in der zweiten Runde des Landespokals an. Die Elf von Coach Silvio Schulz wird beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn zu Gast sein.

