﻿Spitzenspiel: Empor Rostock empfängt die Youngsters des SC Magdeburg

Rostock. André Meuser sitzt am Laptop und schaut Handball. Eine Vorgabe von Trainer Nicolaj Andersson. Der Coach des HC Empor Rostock bezieht die Mannschaft bei der Spielvorbereitung mit ein. Die Truppe trägt die Erkenntnisse zusammen und legt zusammen mit dem Coach die Taktik für das Heimspiel am Sonntag (17. September) gegen die Bundesliga-Reserve des SC Magdeburg (16 Uhr, Ospa-Arena) fest.

Eine der Stärken der Elbestädter ist die Schnelligkeit. „Die gehen Tempo ohne Ende“, meint Meuser. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler erwartet „ein ganz unangenehmes Spiel – ähnlich wie gegen Altenholz“. Beim Saisonauftakt gegen die Rand-Kieler (23:23) lief bei den Rostockern längst nicht alles nach Wunsch. Die Gastgeber wirkten nervös und hatten Probleme, Lösungen gegen die gegnerische 5:1-Deckung zu finden. „Das ist normal, weil wir viele neue Spieler im Team haben“, meint Meuser.

Meuser nach Sieg über Anderten: Für Lernprozess wichtig

Deutlich besser sah der zweite Auftritt am vergangenen Wochenende beim TSV Anderten (26:21) aus, als Empor eine kritische Phase, in der die Hannoveraner auf 16:18 verkürzen konnten, schadlos überstand. „Für den Lernprozess der Mannschaft war das wichtig und ein super Beispiel dafür, dass man nie einen Gang runterschalten darf“, betont Meuser. „Wir haben Moral bewiesen und uns da rausgekämpft. Man darf in solchen Situationen nicht verzweifeln, sondern muss einfach seinen Stiefel weiter runterspielen“, erklärt der Linkshänder, der als neunfacher Torschütze maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte.

Mit zwölf Treffern ist André Meuser, der im Sommer nach vierjährigem Gastspiel beim Zweitligisten TSV Bayer Dormagen zum HCE zurückkehrte, erfolgreichster Werfer der Gelb-Blauen. Ob am Ende der Drittliga-Saison 100, 150 oder gar 200 Tore für ihn zu Buche stehen, darüber macht sich der mit 2,07 Metern größte Empor-Spieler keine Gedanken. Meuser möchte selbstbewusst in jedes Spiel gehen, seine Chancen nutzen und mit der Mannschaft erfolgreich sein – auch am Sonntag.

„Wir müssen präsenter als die Magdeburger sein und den Sieg einfach mehr wollen“, fordert er. Allerdings: Die SCM-Youngsters sind mit Siegen über die Zweitvertretungen von DHfK Leipzig (29:28) und Füchse Berlin (36:33) gestartet und haben mit Alexander Möller (17 Treffer), Robin Pfeil (12) und Leon Bahr (10) torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Wie das Trio zu stoppen ist? Meuser: „Darüber sprechen wir am Samstag.“

