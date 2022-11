﻿Sportler aus MV zum Streit um die „One Love“-Kapitänsbinde: „Es stinkt am Kopf, wie immer“

Rostock. Das eigentliche Thema, der Fußball, ist bei der umstrittenen WM in Katar in diesen Tagen scheinbar nur Beiwerk. Anstatt über Tore, Tricks und Taktik zu diskutieren, läuft die Debatte über das Fifa-Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde und das Verhalten des Deutschen Fußball-Bundes heiß. Unmittelbar vor dem Auftaktspiel der DFB-Auswahl gegen Japan (Mittwoch, 14 Uhr) prüft der DFB rechtliche Schritte gegen den Weltverband.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist der Verzicht auf die Kapitänsbinde, mit der sieben europäische Verbände – auch der DFB – eigentlich ein Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und für Menschenrechte und speziell Frauenrechte setzen wollten, ein vieldiskutiertes Thema. Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei Sportlern nachgefragt.

Ex-Hansa-Coach Finck arbeitete selbst als Trainer in Saudi-Arabien

Er halte den Zeitpunkt der Diskussion für "völlig unangemessen, aber in der Sache für zwingend notwendig", sagt der frühere Hansa-Trainer und -Spieler Thomas Finck, der heute als Scout für Schalke 04 arbeitet: "Das haben wir lange gewusst, und wir haben bis dahin alles mitgemacht. Jetzt müssen es die Spieler ausbaden."

Der Rostocker war 2011/12 selbst ein halbes Jahr als Trainer beim Club Al-Hilal in Saudi-Arabien tätig und kann die Thematik deshalb gut einordnen. „Damals ging es nicht nur um Schwule, Lesben und Frauen, sondern es ging auch um Religion. Ein Spieler von uns war christlichen Glaubens und musste seine Wade bedecken, weil er dort ein Kreuz tätowiert hatte“, erzählt Finck: „Ich kann die Diskussion nur befürworten, aber sie kommt viel zu spät.“

Marc Fascher beklagt „null Solidarität“ unter den nationalen Fußball-Verbänden

Auch Marc Fascher hat eigene Erfahrungen im arabischen Raum gemacht, 2015/16 war er als Co-Trainer beim kuwaitischen Erstligisten Al Salmiya Club angestellt. "Die Iraner haben ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt. Keiner weiß, was sie zu Hause erwartet. Die gehen vielleicht ins Gefängnis!", sagt der frühere Hansa-Trainer mit Blick auf die persischen Nationalspieler, die vor dem Spiel gegen England ihre Nationalhymne demonstrativ nicht mitgesungen haben.

„Ganz ehrlich, diese Kapitänsbinde – was soll die denn bewirken? Was ist das denn für ein Zeichen?“, sagt der Hamburger und beklagt „null Solidarität“ unter den nationalen Fußball-Verbänden. „Für mich ist das Heuchelei. Man muss da ansetzen, wo die Entscheidungen getroffen wurden, und nicht bei den Spielern und der Kapitänsbinde“, so Fascher: „Es stinkt am Kopf, wie immer.“

Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss: „Politischer Konflikt wird wieder mal auf dem Rücken der Sportler ausgetragen“

Ihr gehe vor allem der Zeitpunkt der Diskussion über Menschenrechte, Gleichberechtigung und Diversität auf die Nerven, sagt die ehemalige Weltklasse-Leichtathletin Astrid Kumbernuss. "Ich kann diese Doppelmoral nicht leiden: Seit Jahren wissen wir, dass die WM an Katar vergeben wurde. Seitdem war ausreichend Zeit, über Konsequenzen nachzudenken und zu handeln", meint die Neubrandenburgerin.

Aus ihrer Sicht solle ein politischer Konflikt wieder mal auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden. „Es sind die immergleichen und ähnliche Diskussionen. Das haben wir schon bei den Olympischen Spielen in Peking, Rio und Sotschi erlebt.“

Kumbernuss schaltet ab oder um, wenn in Sportsendungen, in denen es eigentlich um die Fußball-Weltmeisterschaft gehen sollte, „in Endlosschleife politische Debatten geführt“ werden. Eine Diskussion über Werte und Menschenrechte zu führen, hält sie für „richtig und wichtig. Aber bitte an der richtigen Stelle“, fordert die einstige Spitzenathletin.

Ex-Hansa-Profi Rydlewicz: „Es ist wichtig, dass das zum Thema geworden ist“

Der frühere Hansa-Kapitän und -Manager René Rydlewicz schlägt in die gleiche Kerbe. "Das ganze Theater zu einem Zeitpunkt zu machen, wo alles schon passiert ist, finde ich schwach", sagt der langjährige Bundesliga-Profi, der bis vor kurzem als DFB-Nachwuchstrainer gearbeitet hat.

„Jetzt die Spieler zu bedrängen, irgendetwas zu tun oder zu lassen, ist völlig fehl am Platz. Man wusste ja schon lange, wo die WM stattfindet und kannte die Probleme. Zu dem Zeitpunkt hat es nur keinen interessiert“, so Rydlewicz, der heute als Grundschullehrer in Cottbus Kindern den Spaß am Sport vermittelt. „Unterm Strich ist es gut, dass das zum Thema geworden ist. Und das alleine ist wichtig.“

Weltklasse-Ruderer Ocik kritisiert fehlende Konsequenz des DFB

Er habe für den Rückzieher der deutschen Fußballer im Streit um die Kapitänsbinde kein Verständnis. "Entweder habe ich Werte. Dann stehe ich für sie auch kompromisslos ein. Oder ich habe sie nicht. Darüber erst monatelang zu reden und dann nicht konsequent zu sein, sagt etwas über den Charakter aus", meint Weltklasse-Ruderer Hannes Ocik.

Wenn er in der Situation gewesen wäre, hätte er die „One-Love“-Binde getragen. „Ich hätte es darauf angelegt. Was hätte denn passieren können?“, fragt der 31-Jährige. Deutschland habe hinter Manuel Neuer weitere Weltklasse-Torhüter. „Dann hätte Ter Stegen im Tor gestanden.“

Martina Strutz: „Schade, dass sie nicht zu unseren Werten stehen!“

Ex-Leichtathletin Martina Strutz findet es "erschreckend, was die Fifa macht. Schade, dass die Spieler und der DFB so wenig Eier haben, um eine Strafe in Kauf zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass es am Geld scheitert. Mittelklasse-Sport und alles Millionäre, dafür habe ich kein Verständnis. Schade, dass sie nicht zu unseren Werten stehen! Ein Statement wäre so wichtig gewesen, wenn man schon eine WM in ein Land gibt, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden", sagt die Stabhochsprung-Vizeweltmeisterin von 2011.

Sie hat zusammen mit ihrer Frau Steffi seit neun Monaten ihren Sohn Emil und kritisiert: „Die Bundesregierung macht ja auch nicht wirklich viel zum Thema Vielfalt, außer dem Gendern. Wir sind eine Regenbogenfamilie. Aber trotz Ehe sind wir immer noch nicht gleichgestellt. Und in Ländern wie Katar ist homosexuell sein eine Krankheit oder Todsünde.“

Für SSC-Coach Koslowski sind Drohungen der Fifa „inakzeptabel“

Er sei "erschüttert und bedrückt" gewesen, als er hörte, mit welchen Konsequenzen die Fifa Spielern und den Teams gedroht hat – "wegen des Tragens einer Armbinde!" Felix Koslowski spricht sich klar dafür aus, die Werte, die in Katar gelten, zu respektieren. Es müsse aber zugleich gestattet sein, die eigenen Werte zu vertreten, erklärt der Trainer von Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin seinen Standpunkt.

Er könne die Entscheidung des DFB nachvollziehen. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Fifa mit Gelben Karten und sogar Punktabzügen gedroht habe. „Sie würde damit Einfluss auf das sportliche Resultat nehmen. Das ist für mich inakzeptabel.“

Greifswald-Stürmer Kocer: „Die Strafe in Kauf zu nehmen, wäre ein starkes Zeichen gewesen“

Auch der deutsch-türkische Fußballer Guido Kocer sieht das Geschehen in Katar kritisch. "Nachdem die WM im Jahr 2010 ausgelost wurde, hatte man keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Jetzt, zwölf Jahre später, wird das ganze Ausmaß klar. Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wie schwer es ist, in so einem Land die WM auszurichten. Hauptsache, es ist damals viel Geld zur Fifa geflossen", sagt der Stürmer vom Regionalligisten Greifswalder FC.

Das Verbot der Kapitänsbinde hätte man im Vorfeld klären müssen, meint Kocer: „Vielleicht hätten einige Fußballverbände Druck aufbauen können, sie hätten mit der Armbinde spielen können und die Strafe eben in Kauf nehmen müssen, das wäre ein starkes Zeichen!“

Er selbst habe lange in einem muslimischen Land gespielt, „aber eine derartige Unterdrückung wie in Katar habe ich in der Türkei nie erlebt“, so der 34-Jährige.

Ex-Trainer des Doberaner FC Susa: „Schade, dass der Fußball in den Hintergrund gerät“

"Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich die Diskussionen zu dem Thema sehr gut verstehen und finde es auch gut, dass es thematisiert wird. Andererseits ist es schade, dass das alles in diesem Ausmaß während der WM diskutiert wird und der Fußball dadurch komplett in den Hintergrund gerät", sagt Ronny Susa, früherer Trainer des Doberaner FC.

„Das hätte man alles weit im Voraus diskutieren müssen. Das Thema ist zwar wichtig, aber mich nervt die Berichterstattung darüber fast. Eigentlich soll es um Fußball gehen. Wenn das Thema so wichtig ist und ich darüber im Vorfeld eine so große Debatte darüber aufmache, verstehe ich den Rückzug vom DFB leider überhaupt nicht.“

LFV-Präsident Lex: „Fifa-Kurs ist immer weniger nachzuvollziehen“

Beim Landes-Fußballverband MV stößt das Vorgehen des Weltverbandes auf Unverständnis. "Die Fifa begibt sich hier auf einen Kurs, der immer schwieriger nachzuvollziehen ist und sich fernab politischer Neutralität des Sports bewegt", sagt der neue LFV-Präsident Heiko Lex.

Rein sportlich gesehen sei ein Rückzug der Nationalmannschaft vom Turnier nicht angemessen und persönliche Strafen für einzelne Spieler ebenfalls nicht akzeptabel. „Auch wenn hier womöglich eine Chance vertan wurde, können sich mit dem Verbleib im Turnier und den anhaltenden Diskussionen noch viele neue ergeben.“

Von OZ-Sportredaktion