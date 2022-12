﻿Wahl zu MV-Sportlern des Jahres: Vorbilder in Sachen Leidenschaft, Disziplin und Leistung

Rostock. Den Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird 2022 in unguter Erinnerung bleiben. Wenn überhaupt. Für den Sport in Mecklenburg-Vorpommern war das in wenigen Tagen endende Jahr nach den großen Verwerfungen durch die Corona-Krise dagegen eines des Aufbruchs, das Hoffnung für die Zukunft macht. Auch für die nächsten Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Sportler aus MV haben national und international Ausrufezeichen gesetzt

Sportlerinnen und Sportler aus dem, gemessen an der Bevölkerung, drittkleinsten Bundesland haben national und international Ausrufezeichen gesetzt, ja zum Teil für Furore gesorgt. So wie Vorjahres-Wahlsiegerin Lea Sophie Friedrich aus Dassow, die bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften zur Gold-Lea wurde. Oder die Neubrandenburger Diskuswerferin Claudine Vita, die in der olympischen Kernsportart Leichtathletik international reüssierte.

Und es waren noch viele mehr, die die Fahne des Sports in vielfältiger Weise für Mecklenburg-Vorpommern hochhielten. 33 Athletinnen und Athleten aus 21 Sportarten haben es auf die Kandidatenliste geschafft, allein das ist ein toller Erfolg. Alle haben es verdient, dass sehr viele für sie abstimmen. Denn ihre Leidenschaft, ihre Hingabe, ihre Disziplin und ihre Leistungen sind vorbildlich.