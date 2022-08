Rostock. Das Beachvolleyball-Duo Daniel Sprenger (1. VC Thiessow) und Toni Schneider (1. VC Binz) hat erneut den Landesmeistertitel gewonnen. Beim abschließenden Ranglistenturnier unterstrichen die beiden Rostocker noch einmal ihre Dominanz und gewannen ihr fünftes Ranglistenturnier der Saison. Schneider gewann dazu mit anderen Partnern noch zwei weitere Tourstops und sichert sich so auch den Spitzenplatz in der Einzelwertung. Für Schneider ist es bereits der sechste Landesmeistertitel, Sprenger gewann fünf Mal. Sowohl in der Jahresrangliste, als auch beim Saisonfinale, mussten sich Toni Gubin (MSV Pampow) und Tim Kramer (SV Warnemünde) mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Bei den Frauen sammelten Kathleen Weiß und Madleen Piest gemeinsam die meisten Punkte und gewinnen den Landesmeistertitel – und das in Abwesenheit. Die beiden Spielen bei den Stralsunder Wildcats in der 2. Bundesliga in der Halle. Die Vorbereitung hat bereits wieder angefangen und so konnten sie beim Saisonfinale nicht antreten. Der Turniersieg in Warnemünde ging an Eve Schmidt Ott und Lydia Scherber (beide Berlin). Im Finale bezwangen sie Kristina Rübensam (SC Potsdam) und Anne Matthes (TSV Seifersdorf), die in der Endwertung Platz zwei hinter dem Duo Weiß/Piest belegen.

Erste Landesmeisterschaft seit 2019

Aufgrund der Corona-Pandemie war es die erste Landesmeisterschaft seit 2019. Die Serie, in der mit dem Usedom Beachcup auch das größte Beachvolleyballturnier der Welt gespielt wird, hatte ein starkes Comeback. Elf Turniere wurden zählten zur Rangliste – so viele, wie noch nie.