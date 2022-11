﻿Springreiter André Thieme kassiert höchstes Preisgeld seiner Karriere

Der Springreiter aus Plau am See war mit seinem Team am vergangenen Wochenende beim höchstdotierten Turnier der Welt am Start. Beim Highlight vor dem Saisonabschluss stich der 47-Jährige, der auf seinem Top-Pferd Chakaria über den Parcours ging, ein großes Preisgeld ein.

Rostock/Prag. Springreiter André Thieme aus Plau am See hatte am Wochenende in Prag beim höchstdotierten Turnier der Welt ein fantastisches Saisonfinale. Im Finale des mit 4,5 Millionen Euro dotierten Super-Cups der Global Champions League (CGL), in der international zusammengesetzte Mannschaften mit je drei Reitern an den Start gehen, wurde der Europameister mit dem Team Valkenswaard United Zweiter. Dieser Platz wurde mit 1,2 Millionen Euro versüßt. Dadurch kassierte Thieme, der nach dem Sieg im Halbfinale zwei Tage zuvor bereits 50 000 Euro gewonnen hatte, 400 000 Euro. Es ist der bislang höchste Gewinn in der Reitkarriere des Mecklenburgers.

Thieme sollte helfen: „Das hat ganz gut geklappt“

„Ich wurde von Jan Tops (Sponsor und Erfinder der Springserie/d.Red.) und meinen beiden Kollegen gefragt, ob ich im Team Valkenswaard United mitreiten würde. Offensichtlich versprach man sich davon, dass ich dem Team helfen könnte. Das hat ja auch ganz gut geklappt“, sagte Thieme schmunzelnd. Zu seiner Mannschaft gehörten auch die Australierin Edwina Tops-Alexander, die Ehefrau des Serien-Erfinders, sowie Markus Ehning (Borken) und der britische Altmeister John Whitaker.

Der Siegpreis in Höhe von 1,5 Millionen Euro ging an das Team Miami Celtics. Die Equipe mit Edouard Schmitz (Schweiz) und den Iren Bertram Allen und Michael G. Duffy war zugleich die jüngste im Wettbewerb. Dritter wurde mit 16 Fehlern das Team Shanghai Swans mit Christian Ahlmann (Deutschland/Marl), Max Kühner (Österreich) und Martin Fuchs (Schweiz), die sich immerhin noch über ein Preisgeld von 800 000 Euro freuen durften.

Finale war mit insgesamt 4,5 Millionen Euro dotiert

Das Finale des GCL Super-Cups war allein mit einem Preisgeld von 4,5 Millionen Euro dotiert. 16 Teams waren zugelassen, darunter das Team Valkenswaard United. Für das Finale hatten sich nach Viertel- und Halbfinale die sechs besten Mannschaften qualifiziert. In der Vorschlussrunde bleiben André Thieme mit Chakaria und Marcus Ehning mit Priam du Roset fehlerfrei.

Im schwer gebauten Finale waren zwei Umläufe zu reiten. Nach dem ersten lag das Team Valkenswaard United mit acht Fehlern auf Rang drei. Ehning und Thieme leisteten sich jeweils vier Strafpunkte, während John Whitaker (67) seine jahrzehntelange Routine ausspielte und fehlerfrei blieb. Diese Nullrunde wiederholte der Europameister von 1987 auch im zweiten Umlauf. Und auch André Thieme lieferte mit Chakaria eine Nullrunde, während Marcus Ehning erneut vier Fehler bekam.

Thieme reitet im Dezember in Genf – dann endet Wettkampfjahr

Von der Spitze verdrängt werden konnte das Team Valkenswaard United nur noch vom Schweizer Edouard Schmitz. Der 23-Jährige behielt die Nerven und sicherte seinem Team Miami Celtics den Sieg. Beide Mannschaften hatten zwölf Fehler, aber Thiemes Equipe war am Ende 5,71 Sekunden langsamer.

Für den Mecklenburger geht damit ein erfolgreiches Jahr fast dem Ende entgegen. Nur noch ein Turnier steht an. „Ich reite beim Fünf-Sterne-Turnier am zweiten Dezember-Wochenende in Genf“, blickte Thieme voraus, „dann ist Schluss“.

Von Franz Wego