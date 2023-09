Trotz Verletzung: SSC Schwerin holt Holländerin aus Potsdam

Schwerin. Der SSC Palmberg Schwerin hat die niederländische Nationalspielerin Fleur Savelkoel verpflichtet. Die 28-jährige Außenangreiferin kommt von Vizemeister SC Potsdam nach Schwerin. Sie wird dem Rekordmeister nicht sofort in Ligaspielen und in den Pokalwettbewerben zur Verfügung stehen, da sie sich im Play-off-Viertelfinale der abgelaufenen Saison das Kreuzband gerissen hat und sich noch im Formaufbau befindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fleur hat vergangene Saison in Potsdam bereits gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Sie ist extrem athletisch und voller Power. Das mit ihrer Knieverletzung ist sehr ärgerlich und traurig. Wir warten und hoffen auf eine schnelle Genesung“, sagt Cheftrainer Felix Koslowski.

Lesen Sie auch

Fleur Savelkoel wurde in Deventer geboren und ist 1,84 Meter groß. Während ihrer Karriere war sie für mehrere Vereine in den Niederlanden aktiv und erfolgreich. 2022 wechselte sie nach Potsdam und gewann mit dem Team den Supercup und Platz zwei in der Meisterschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Transfer reagiert der SSC auch auf den Ausfall von Außenangreiferin Anne Hölzig. Sie hatte sich im Achtelfinale der Europameisterschaft eine schwere Knieverletzung zugezogen, musste operiert werden und wird voraussichtlich neun Monate lang nicht spielen können.

OZ