﻿Kartenvorverkauf für Supercup in Rostock beginnt – das sollen die Tickets kosten

Rostock/Schwerin. Der Kartenvorverkauf für den Volleyball-Supercup der Frauen startet am 1. Juli um 12 Uhr. Von diesem Sonnabend an können sich die Fans des SSC Palmberg Schwerin und von Allianz MTV Stuttgart ihre Tickets für das erste Volleyball-Highlight der neuen Saison sichern. Beim Supercup stehen sich am 15. Oktober in Rostock die Schwerinerinnen als Pokalsieger sowie das Meisterteam aus Stuttgart gegenüber.

Als Ausrichter des Supercups der Frauen hat sich der SSC entschieden, für das Duell am 15. Oktober in die Rostocker Stadthalle umzuziehen, die 4500 Zuschauer und damit 2000 mehr als die Palmberg-Arena in der Landeshauptstadt fasst.

Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 11,90 Euro und 29,90 Euro. Ermäßigungen gibt es für SSC-Fanclub-Mitglieder, Studenten, Schüler, Rentner und Inhaber eines Schwerbehindertenausweises. Für Gruppen gibt es ein spezielles Angebot: Wer zehn Tickets oder mehr kauft, bekommt 20 Prozent Rabatt auf den Normalpreis.

Schwerin hat den Supercup schon vier Mal gewonnen

Im Internet sind die Karten bei Ticketmaster.de zu haben. Vorverkaufsstellen gibt es an der Schweriner Sport- und Kongresshalle, in der Touristeninformation am Markt, im Kino „Mega Movies“ am Bleicher Ufer in Schwerin sowie allen Ticketmaster-Shops. Der Vorverkauf läuft zudem an der Rostocker Stadthalle sowie im Pressezentrum Rostock im OZ-Medienhaus am Steintor.

Die beiden Teams trafen im Kampf um den Supercup bereits 2017 und 2019 aufeinander – jeweils mit dem besseren Ende für die Mecklenburgerinnen, die den Supercup insgesamt schon vier Mal gewonnen haben.

