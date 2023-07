﻿Dauerbrenner Dressel von Hansa Rostock: Keine Scheu vor Führungsrolle

Neuruppin/Rostock. Er kam vor einem Jahr von Fußball-Drittligist TSV 1860 München und avancierte bei Hansa Rostock zur Stammkraft in der 2. Bundesliga: Dennis Dressel. Nach einem Jahr bei den Hanseaten und angesichts seiner Rolle in der Mannschaft, ist der 24-Jährige mit gewachsenem Selbstbewusstsein in die Vorbereitung eingestiegen.

Dressels Marktwert verdoppelte sich im ersten Jahr bei Hansa

„Wenn man jedes Spiel gemacht hat und die meiste Spielzeit gesammelt hat, muss man sich nicht hintenan stellen. Ich kann und will mehr Verantwortung übernehmen“, sagt der gebürtige Dachauer, der bei allen 34 Zweitliga-Spielen mit dem Team auf dem Platz stand und zwei Tore erzielte. Dressels Marktwert hat sich binnen seines ersten Jahres bei Hansa mehr als verdoppelt. Das Internet-Portal „Transfermarkt.de“ taxiert ihn auf 900 000 Euro.

Dressel ist froh, die erste Phase der Vorbereitung, die des Kondition-Bolzens, hinter sich zu haben. „Es gibt Schöneres. Ich freue mich immer, wenn im Training der Ball im Spiel ist.“ Dass Hansa in diesem Jahr nach Brandenburg gefahren ist, statt wie 2022 in die Alpen, stört den Bayern, der die Berge mag, nicht: „Wir hatten in Schladming sehr gute Bedingungen: ein top Trainingslager, super Plätze, Essen und Unterkunft waren gut – wäre da nicht die lange Anreise gewesen.“ Das sei ein großer Pluspunkt in diesem Jahr. „Anderthalb Stunden im Bus sind kein Reisestress und man ist direkt da, ohne sich eingewöhnen zu müssen.“

Im Hansa-Camp in Neuruppin teilt sich der Mittelfeldspieler mit Morris Schröter ein Zimmer. „Wir waren schon in der Rückrunde zusammen, als wir unsere gute Phase hatten. Das hat gut funktioniert. Deshalb behalten wir das bei“, erzählt der sympathische Typ.

Im Camp bestehe die Möglichkeit, die neuen Spieler besser kennenzulernen. „Das ist das große Ziel. Anders als in Rostock sind wir hier den ganzen Tag zusammen. Als Einheit zusammenzuwachsen, ist ein wichtiger Prozess.“

Dressel, dessen Vertrag noch bis zum Sommer nächsten Jahres läuft, meint, dass das Team an einigen Positionen verstärkt wurde. „Das kann was werden.“ Dennis Dressel sagt, dass er optimistisch ist, zumal weitere Transfers zu erwarten sind.

