﻿Starke Aufholjagd: Rostock Dolphins erzwingen Sieg im letzten Heimspiel des Jahres

Die Handballerinnen des Rostocker HC bleiben in dieser Saison weiter ohne Verlustpunkt und souveräner Tabellenführer der 3. Liga. Im letzten Heimspiel des Jahres holt die Mannschaft von Trainer Dominic Buttig in der zweiten Halbzeit einen Fünf-Tore-Rückstand auf und gewinnt mit 25:24.

Rostock. Die Null steht. In einem dramatischen Finale haben die Rostock Dolphins am Samstagabend gegen den TSV Wattenbek einen Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt und durch den letzten Treffer von Rostocks erfolgreichster Schützin Lara Brezenci (sieben Tore) knapp mit 25:24 (8:13) gewonnen. Damit bleibt der Tabellenführer der 3. Handball-Liga auch nach dem letzten Heimspiel des Jahres verlustpunktfrei. Während die Gäste nach einer ganz starken Partie enttäuscht die Köpfe hängen ließen, feierten die Ostseestädterinnen gemeinsam mit ihren Fans den elften Sieg im elften Spiel.

Schwieriger Rückrundenauftakt vor 350 Zuschauern

Es war für das Team von Trainer Dominic Buttig der erwartet schwere Rückrundenauftakt vor gut 350 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle. Die Schleswig-Holsteinerinnen hatten in der Hinrunde lediglich ein Auswärtsspiel verloren und präsentierten sich entsprechend selbstbewusst. So begann die Partie dann auch mit einer Gäste-Führung, die allerdings von Nele Reimer umgehend ausgeglichen wurde. So richtig in Fahrt kam der Rostocker Angriffswirbel aber nicht. Insbesondere die Chancenverwertung war ein Problem auf Seiten der Delfine, die in der ersten Halbzeit 15 Chancen vergaben. Die Gäste präsentierten sich hier deutlich effektiver.

Mangelnde Effektivität: Dolphins liegen zur Pause mit fünf Toren hinten

Beim Stand von 3:7 (14.) nahm Buttig seine erste Auszeit. In der Folge kämpften sich die Gastgeberinnen wieder etwas heran, doch nach dem 5:7 (15.) schlichen sich erneut die Abschlussprobleme ein, so dass die Gäste den Vorsprung wieder vergrößerten. Beim Stand von 8:13 wurden die Seiten gewechselt.

Es dauerte, ehe im zweiten Durchgang der erste Treffer fiel. Die Abwehr der Gastgeberinnen um Torhüterin Sara Peters stand jetzt besser, doch erst nach über drei Minuten trafen die Delfine – dann allerdings gleich dreimal am Stück. Martina Corkovic, Reimer und Jette Köppen verkürzten auf 11:13, die Gastgeberinnen waren wieder im Spiel. Brezenci und zweimal Kapitänin Hanna Strack verwandelten nach einer Gäste-Auszeit, und der Spielstand war beim 14:14 (40.) erstmals seit dem 3:3 ausgeglichen.

Die Schlussphase zweier an diesem Tag ganz starker Mannschaften wurde spannend. In der 55. Minute gingen die Gäste letztmalig in Führung, doch nach dem 22:23 nahm Buttig seine zweite Auszeit und gab seinen Spielerinnen offensichtlich die richtigen Impulse. Brezenci und Reimer brachten die Dolphins wieder mit 24:23 nach vorn, Wattenbek glich umgehend aus. In der 59. Spielminute erzielte Brezenci das 25:24 für den RHC. Sara Peters hielt anschließend mit einer Parade den Vorsprung und den knappen Sieg fest.

RHC beendet Spieljahr mit Landesderby in Schwerin

„Wir haben uns schon in Wattenbek schwergetan, und auch heute war es der erwartet schwere Gegner. Insbesondere im ersten Durchgang lassen wir einfach zu viel liegen. Aber mein Team hat sich da rausgekämpft und am Ende den Erfolg erzwungen“, resümierte Dolphins Coach Buttig nach dem vorletzten Spiel des Jahres. Nächsten Sonntag steht das Landesderby bei Grün-Weiß Schwerin an.

RHC: Clasen, Peters – Brezenci 7/1, Hinz, Reimer 4, Selle, Naussed, Bunke, Strack 3, Corkovic 6, Köppen 3, Fränk 1, Rotfuß 1

Siebenmeter: RHC 1/1, TSV 3/2. Strafminuten: RHC 4, TSV 4

Von Olaf Meyer