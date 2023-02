﻿22 Paraden! Starke Torhüter halten Empor Rostock gegen Motor Saporischschja im Spiel

Rostock. Tobias Woitendorf, Klubchef des HC Empor Rostock, griff vor dem Anwurf zum Mikro und ordnete die Partie gegen Motor Saporischschja ein. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine gehe es „nicht um Punkte, sondern darum, dass der Sport für Zusammenhalt steht“, sagte er. Knapp zwei Stunden später meinte der 47-Jährige: „Ein kleines Erfolgserlebnis wäre schön gewesen.“ Doch das blieb aus. Die Rostocker Handballer verloren 30:31 (12:15).

Auch wenn die Niederlage nicht in die Wertung um den Auf- und Abstieg einfließt: Für Empor wird es langsam eng. Da Eintracht Hagen das Kellerduell gegen die HSG Konstanz mit 40:36 gewann und auch der VfL Bad Schwartau mit dem 25:25 gegen Aufstiegsaspirant ThSV Eisenach punkten konnte, wuchs der Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte an. Und es wird nicht einfacher. Am kommenden Sonntag, 5. März, ist der HCE beim Aufstiegsaspiranten Nordhorn gefordert.

Die 1415 Zuschauer sahen eine unterhaltsame Handball-Partie, in der Torhüter Robert Wetzel in der ersten Halbzeit sein Team mit 13 zum Teil spektakulären Paraden im Spiel hielt. Ob Tempogegenstöße, vom Kreis oder vom Siebenmeterstrich – der Kapitän parierte sensationell. Leon Mehler, der im zweiten Durchgang zwischen den Pfosten stand, machte seine Sache ebenfalls glänzend. Er entschärfte neun Würfe. „Beide haben eine gute Performance abgeliefert“, lobte Trainer Tristan Staat.

Ukrainer waren lange spielbestimmendes Team

Ohne die herausragenden Leistungen der Torhüter wäre Empor angesichts von 16 technischen Fehlern böse unter die Räder gekommen. Saporischschja war über weite Strecken das spielbestimmende Team. Die Ukrainer hatten am vergangenen Dienstag in der European League einen 33:31-Erfolg über Bidasoa Irun aus Spanien verbucht und können am Dienstag (28. Februar) gegen RK Eurofarm Pelister (Nordmazedonien) den Einzug in die Play-offs perfekt machen.

Statistik zu Empor Rostock gegen Motor Saporischschja Empor: Wetzel, Mehler – Reimer 3, Steidtmann, Aukstikalnis 3, D. Mehler 4, Völzke, Witte, Asmussen 6, Schmidt 6/6, Zimmer, Steinberg 1, Meier 2, Pechstein 3, Lößner 2, Zemlin. Saporischschja: Chudinov, Budko, Komok – Kubatko 2, Blyzniuk 3, Scherbyna 1, Denysov 1, Osadchyi 2, Turchenko 6, Molina Cosano, Kravchenko 4, Tomashevskyi 3, Horovy, Onufriienko, Horiha 2, Kasai 7. Siebenmeter: Empor 7/6, Saporischschja 3/1. Strafminuten: Empor 6, Saporischschja 8.

Auf Grund der bevorstehenden internationalen Aufgabe wechselte Motor-Trainer Gintaras Savukynas munter durch. Seine Rostocker Kollegen Tristan Staat und Florian Zemlin schickten eine Rumpftruppe ins Rennen. Aus den unterschiedlichsten Gründen standen Jonas Thümmler, Christian Wilhelm, Jonas Ottsen, Svein Sveinsson, Alexander Schütze, Per Oke Kohnagel und Robin Breitenfeldt nicht zur Verfügung. Dafür standen mit Erik Reimer, Ben Zimmer, Tom Steinberg und Kilian Meier vier Spieler aus der zweiten Mannschaft im Kader. Selbst Zemlin (32) hatte sich für den Fall der Fälle mit der Nummer 90 für einen Einsatz bereit gehalten.

Die jungen Wilden von HC Empor Rostock überzeugen

In der 18. Minute kam Neuzugang Romas Aukstikalnis erstmals zum Einsatz. Der 19 Jahre alte litauische Nationalspieler erzielte drei Treffer und bediente Kreisläufer Dennis Mehler – ein Einstand, der zuversichtlich stimmt. „Romas hat ein gutes Debüt gegeben. Da dürfen wir noch auf viel Potenzial hoffen“, konstatierte Staat zufrieden.

Sein Debüt stimmt zuversichtlich: Empor-Neuzugang Romas Aukstikalnis erzielte drei Treffer. © Quelle: Sebastian Heger

Auch die jungen Wilden konnten überzeugen. Ab Mitte der zweiten Halbzeit kamen Reimer, Zimmer, Steinberg und Meier, die ansonsten in der MV-Liga auf Torejagd gehen, dauerhaft zum Einsatz. Reimer erzielte drei Treffer. Meier sorgte für den 25:25-Ausgleich und Steinberg setzte den Schlusspunkt.

Martin Murawski als neuer Empor-Geschäftsführer begrüßt

„Am Ende waren es kleine Fehler, die große Auswirkungen haben“, meinte Martin Murawski. Der ehemalige Bundesliga-Spieler wurde vor der Partie mit warmen Worten des Klubchefs und Beifall des Publikums als neuer Geschäftsführer begrüßt. Zugleich dankte Woitendorf dem scheidenden Manager Stefan Güter für die „gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit“.

Murawski und Güter begrüßten sich mit einer Umarmung. „Ich möchte mich bei Stefan bedanken, der den Übergang sehr gut vorbereitet hat“, sagte Murawski, der ab 1. März die Geschicke in der Geschäftsstelle führen wird.