Saisonstart in der 2. Bundesliga: Schafft der FC Hansa Rostock den Klassenerhalt?

Rostock. Der Ball rollt wieder: Am Sonntag (30. Juli) um 13.30 Uhr startet der FC Hansa Rostock in die neue Saison der 2. Bundesliga. Zum Auftakt trifft der Koggenklub im Ostseestadion auf den 1. FC Nürnberg (OZ berichtet im Liveticker). An den kommenden 34 Spieltagen wird es für die Hanseaten in erster Linie darum gehen, ein weiteres Mal die Klasse zu halten.

Anlässlich des Auftaktspiels fragt die OZ deshalb ihre Leser nach ihrer Saisonprognose: Bleibt der FC Hansa Rostock auch in diesem Jahr drin? Stimmen Sie jetzt ab!

