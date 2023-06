Steven Ecker war bei den Titelkämpfen in Heidelberg nicht zu stoppen. Es war nicht die einzige Medaille, über die sich der SV Warnemünde freuen durfte.

Heidelberg/Rostock. Die Ringerabteilung des SV Warnemünde hat einen frischgebackenen Deutschen Meister in ihren Reihen. Steven Ecker holte sich am Wochenende den Titel in der Klasse griechisch-römisch bis 55 Kilogramm. In Heidelberg (Baden-Württemberg) gewann der Kämpfer aus dem Seebad, der aus Köllerbach stammt, alle drei Kämpfe durch technische Überlegenheit und gab dabei keinen einzigen Punkt ab.