Supercup-Termin steht fest: SSC Schwerin empfängt Stuttgart in Rostock

Schwerin/Rostock. Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin empfängt Meister Allianz MTV Stuttgart am Sonntag, 15. Oktober, in der Rostocker Stadthalle zum Supercup. Den Termin gab der deutsche Volleyball-Rekordmeister aus der Landeshauptstadt am Freitag (9. Juni) bekannt.

Spielbeginn für das Duell, das eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Saison der Frauen ausgetragen wird, ist um 17 Uhr.

SSC zum fünften Mal beim Supercup dabei

Die Schwerinerinnen hatten sich das Supercup-Startrecht mit dem Sieg im DVV-Pokalfinale gegen den SC Potsdam am 26. Februar erkämpft. Um den Volleyball-Supercup wird zum achten Mal gespielt. Das Team von Trainer Felix Koslowski ist zum fünften Mal dabei. Vier Mal sicherte sich der SSC den ersten Titel, der in der Saison vergeben wird.

Um bei dem Top-Event vor größtmöglicher Kulisse zu spielen, zieht der SSC aus der heimischen Palmberg Arena in die knapp 5000 Zuschauer fassende Rostocker Stadthalle um. „Der Wunsch, das eigene Wohnzimmer für ein Highlight-Spiel zu verlassen, bestand schon lange. Der Supercup der Frauen ist ein guter Anlass. Wir freuen uns, den Supercup in einer der größten Arenen des Landes zu veranstalten. Die Fans können sich auf ein einmaliges Volleyball-Ereignis freuen“, sagt SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg.

„Wir finden es großartig, dass Schwerin für das Highlight-Event zum Saisonauftakt in eine größere Halle zieht, damit noch mehr Fans in den Genuss von Volleyball auf höchstem Niveau kommen. Nachdem wir im vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord aufgestellt haben, ist es unser Ziel, dass der Supercup 2023 in einer ausverkauften Rostocker Stadthalle vor einer mitreißenden Kulisse stattfindet“, erklärt Julia Retzlaff, Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga.

Der Vorverkauf für das Supercup-Spiel zwischen Schwerin und Stuttgart soll Anfang Juli beginnen.

