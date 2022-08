Der FC Hansa Rostock will seine Siegesserie von zwei gewonnen Begegnungen in Folge weiter ausbauen. Am Sonnabend gastieren die Ostseestädter ab 20.30 Uhr beim SV Darmstadt. Hier können Sie das Spiel ab 20.15 Uhr im OZ-Liveticker verfolgen.

Darmstadt/Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock gastiert am Sonnabend beim SV Darmstadt. Anpfiff im Merck-Stadion am Böllenfalltor ist um 20.30 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet via Liveticker ab 20.15 Uhr.

Die Ostseestädter (8. Platz/6 Punkte), die in der Liga zuletzt zwei Siege in Folge (1:0 gegen Hamburger SV, 2:1 gegen Arminia Bielefeld) bejubelten, treffen mit den Hessen (9./6) auf einen direkten Tabellennachbarn. Auch die Darmstädter sind in guter Form. Sie konnten ebenfalls in ihren zurückliegenden zwei Begegnungen Siege einfahren (2:1 gegen SV Sandhause, 1:0 gegen Eintracht Braunschweig).

FCH-Coach Jens Härtel warnte im Vorhinein der Begegnung vor den Lilien: „Im Moment spielt niemand gerne gegen Darmstadt.“ Es steht also eine spannende Partie bevor.

Von Ben Brümmer