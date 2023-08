SV Elversberg gegen Hansa Rostock: Erste Halbzeit endet 0:0 – Liveticker

Saarbrücken. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock tritt am Sonnabend (5. August) bei Aufsteiger SV Elversberg an. Der Anpfiff im ersten FCH-Auswärtsspiel der Saison erfolgt um 13 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG ist live vor Ort und berichtet bereits ab 12.30 Uhr mit einem Liveticker. Schalten Sie ein!

Der Koggenklub (3. Platz/3. Punkte) startete mit einem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Spielzeit. Aber auch die Elversberger (8./1) zeigten am 1. Spieltag bereits ihr Können. Gegen Hannover 96 waren sie mit 2:0 in Führung gegangen. Am Ende sprang ein 2:2-Remis heraus.

Da die Heimspielstätte der Schwarz-Weißen aktuell noch nicht zweitligatauglich ist, wird die Partie im circa 15 Kilometer entfernten Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ausgetragen. Die SVE-Kicker werden dennoch hoch motiviert an den Start gehen. Aber auch die Hanseaten werden alles dafür geben, einen weiteren Sieg einzufahren. Wer am Ende die Nase vorne hat, erfahren Sie im OZ-Liveticker.

OZ