﻿SV Hafen Rostock entscheidet Topspiel für sich – Sibrins netzt beim Debüt

Rostock. Ein Tor beim Einstand – kann man so machen. Philip Sibrins ist das Kunststück am Sonnabend im Trikot des SV Hafen Rostock gelungen. Er sorgte für den Schlusspunkt beim 2:0 (1:0)-Heimsieg des Fußball-Landesligisten gegen Spitzenreiter Doberaner FC (33 Punkte). Der Flügelspieler, der in der Winterpause vom Oberligisten FC Mecklenburg Schwerin gekommen war, traf per direktem Freistoß in der 85. Minute.

„Philip hat einen guten linken Fuß und wir wissen um seine Stärke bei Standards“, sagt Hafen-Trainer Enrico Neitzel über seinen Neuzugang. Bei den Rostockern nimmt Sibrins eine Führungsrolle ein. Gegen den DFC übernahm der 31-Jährige sofort Verantwortung im jungen Team des SV Hafen.

Doberaner FC im Alu-Pech

Die Rostocker waren gegen die Doberaner von Beginn an hellwach und machten ordentlich Stimmung – auf und neben dem Platz. Fast jede gelungene Aktion feierten sie wie einen Treffer. „Das Derby ist für die Jungs etwas Besonderes. Das sollen sie auf dem Platz auch ausleben“, kommentierte Neitzel, der Mitte der ersten Hälfte zunächst durchatmen musste. DFC-Akteur André Grenz hämmerte den Ball an die Unterkante der Latte. Von dort aus sprang der Ball kurz vor der Torlinie auf.

Unmittelbar danach schlug der SV Hafen zu. Ein Fernschuss von Niklas Schalau wurde für DFC-Keeper Alexander Bönecke vom eigenen Mann unhaltbar abgefälscht – 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Doberaner weiteres Pech. Grenz traf wieder den Querbalken.

DFC-Trainer sieht Erfolg für SV Hafen als „nicht unverdient“

„Wir haben 90 Minuten nicht so richtig Zugriff auf das Spiel bekommen. Die letzte Galligkeit in den Zweikämpfen hat uns gefehlt. Und dann geraten wir kurz nach einer Großchance unglücklich in Rückstand“, befand DFC-Trainer Max Prust. Seine Mannschaft war zwar bemüht, konnte aber im zweiten Durchgang nicht die nötige Durchschlagskraft entwickeln, um den SV Hafen gefährlich zu werden.

Statistik SV Hafen: Geyer - Koszinski, Schumacher (82. Marner), Dojahn, Sibrins - Wegener, J. Richter (87. Ohm) - Nolting (87. Lemp), Schalau (68. Randow), Leplow - Böhme (87. Wittek). Doberaner FC: Bönecke - Goesch (82. Wähnke), Baor, Wiencke, Hartmann - Eulner (63. Westendorf), Medau - Silbe (89. Silbe), Ahlgrim (89. Zettl), Grenz - Engert. Tore: 1:0 Schalau (29.), 2:0 Sibrins (85.). Schiedsrichter: Jason Thiele. Zuschauer: 99.

Dafür hatten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel gute Möglichkeiten, um weiter davonzuziehen. Für die Entscheidung sorgten sie in der Schlussphase durch Sibrins. „Hafen hat einen Ticken mehr für das Spiel gemacht und daher ist der Sieg auch nicht unverdient für sie“, so Prust. Schon das Hinspiel gegen den SV Hafen hatte sein Team mit 1:2 verloren.

Enrico Neitzel: „Spiel auf gutem Landesliga-Niveau“

Somit waren die Rostocker (jetzt 2. Platz/30 Punkte) für zwei der drei Saisonniederlagen des DFC verantwortlich. Sie verkürzten den Rückstand von sechs auf drei Zähler zu den Doberanern. „Es war ein Spiel auf gutem Landesliga-Niveau. Wir freuen uns, die Partie für uns entschieden zu haben“, sagte Neitzel.

Für seine Elf geht es am Sonnabend kommender Woche um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Cambs-Leezen weiter. Der Doberaner FC wird bereits am kommenden Freitag um 19.45 Uhr den PSV Wismar empfangen.