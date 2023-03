﻿SV Hafen Rostock erwartet Doberaner FC zum Auftakt: Topspiel sorgt für Vorfreude

Frauentag und Juicy-Boys auf Usedom

Erstmals war Feiertag am 8. März in MV. Der Frauentag wurde an vielen Orten der Insel Usedom und in Wolgast gebührend gefeiert. Außerdem gab es einige Diskussionen um den Ahlbecker Sportplatz, die Kurtaxe und dem HdE. Mehr dazu im Usedom-Newsletter.