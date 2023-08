﻿SV Hafen Rostock geht 0:4 unter: Enttäuschung über Auftritt in der zweiten Halbzeit

Grabow. Ein Warnschuss zur rechten Zeit: Nach dem vielversprechenden Auftakt gegen Einheit Grevesmühlen (3:1) hat der SV Hafen Rostock am vergangenen Sonnabend einen verkorksten Nachmittag erlebt. Mit 0:4 (0:2) kam der Traditionsklub bei der SG Ludwigslust/Grabow unter die Räder. Hafen-Coach Enrico Neitzel war vor allem über die zweite Halbzeit seiner Elf enttäuscht.

SG Ludwigslust/Grabow vor der Pause abgeklärter als der SV Hafen

Spätestens mit dem 3:0 durch SG-Kicker Lasse Baerwinkel (52.) war der Widerstand der Gäste gebrochen. Zuvor hatten Tim Anders (23.) und Thomas Friauf (45.) für die Hausherren im ersten Durchgang getroffen. „Vor dem 0:3 hätte der Schiri aufgrund eines Fouls gegen uns abpfeifen müssen. Danach war ein Bruch in unserem Spiel“, befand Neitzel. Noch in der ersten Hälfte hatte er seine Mannschaft auf Augenhöhe mit Ludwigslust/Grabow gesehen. Der Unterschied war, dass Gegner seine Chancen effektiver genutzt hätte als die Rostocker.

Statistik SV Hafen Rostock: Lange – Ju. Koszinski, Krüger (68. Ohm), Boll, Winkler (56. Schalau), Lemp, Böhme (68. Jo. Koszinski), Jager (46. Sibrins), Leplow, Nolting, Schumacher. Tore: 1:0 Anders (23.), 2:0 Friauf (45.), 3:0 La. Baerwinkel (52.), 4:0 Neitzel (72.). Schiedsrichter: Philippe Lapöhn. Zuschauer: 80.

Das Auftreten des SV Hafen nach dem Seitenwechsel wurmte Neitzel schon sehr. Das Team hätte alles über den Haufen geworfen, was es in der Vorwoche noch gut gemacht habe. „Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige Spieler gefehlt haben. Wir haben einen guten Kader und da müssen dann andere auch in die Bresche springen können“, meinte der Trainer. Für ihn ging der 4:0-Erfolg der SG mit dem Schlusspunkt von Finn Neitzel (72.) auch in der Höhe in Ordnung.

Im Heimspiel gegen den TSV Bützow am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) will der SV Hafen ein anderes Gesicht zeigen.

