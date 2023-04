﻿SV Hafen Rostock: Koszinski-Zwillinge wirbeln auf der Außenbahn

Rostock. Da dürfte dem einen oder anderen Gegenspieler schwindelig werden: Sie sind beide ziemlich schnell, spielen auf der gleichen Seite, sind zum Verwechseln ähnlich und Zwillinge. Die Rede ist von den Brüdern Jonas und Julian Koszinski. Beide spielen seit dieser Saison beim SV Hafen Rostock vereint. Es ist eine besondere Kombination, die es nicht so oft im MV-Amateurfußball gibt.

„Klar ist das etwas Spezielles, mit seinem Bruder in einer Mannschaft zu spielen. Da wir uns von der Geburt an kennen, verstehen wir uns auch blind“, sagt Julian Koszinski. Jonas sieht es durchaus als Vorteil, mit seinem Bruder auf einer Außenbahn zu wirbeln. „Ich weiß, wo er auf dem Feld steht, und er weiß, wie ich spiele.“

Jonas und Julian Koszinski spielten früher für Hansa Rostock

Beim Heimspiel am vergangenen Sonnabend in der Landesliga West gegen den SV Stralendorf kicken die Koszinskis auf dem linken Flügel. Jonas startete als linker Verteidiger. Julian wurde in der 59. Minute für Marcus Randow eingewechselt und versuchte, offensiv für Schwung zu sorgen. Am Ende mussten sich beide und die restliche Hafen-Mannschaft mit einem 0:0 anfreunden.

„Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, sind aber momentan ein wenig zu blind vor dem Tor. Daran müssen wir in den nächsten Einheiten arbeiten“, sagt Jonas Koszinski, der schon viele Jahre beim SV Hafen kickt. Mit Julian spielte er schon im Kindesalter beim FC Hansa zusammen. Jonas blieb dem Fußball anschließend weiter treu, während sein Bruder sich der Leichtathletik widmete.

Von der Kreis- in die Landesliga

Im zurückliegenden Sommer folgte die Wiedervereinigung der Zwillinge. Julian Koszinski wechselte vom Kreisligisten SKV Steinhagen zu den Rostockern. „Ich habe mich sehr gefreut, als Julian vor einem Jahr zu uns gekommen ist. Durch das Training und die Spiele sehen wir uns ja noch ein wenig mehr in der Woche.“

Der Schritt zum SV Hafen reizte Julian Koszinski vor allem wegen der Familien-Re-Union. Aber auch der Leistungsgedanke spielte eine wichtige Rolle. „Nach zehn Jahren im Leistungssport hat es mich dann doch noch einmal gekitzelt, etwas mehr Training zu haben mit mehr Intensität“, erzählt der Flügelspieler, der als Sprinter über mehrere Distanzen für den 1. LAV Rostock aktiv war. Ein paar Landesmeistertitel holte der Rostocker auch.

SV Hafen Rostock: Neitzel schätzt die Zwillinge

Möglich ist für den SV Hafen auch ein Staffelsieg in der Landesliga West. Die Rostocker sind nach 16 Spieltagen Tabellendritter. Der Rückstand zu Spitzenreiter Doberaner FC beträgt aktuell drei Zähler. Wirklich auf Platz eins blicken die Koszinskis momentan allerdings nicht. „Unser Ziel ist es, unter die drei besten Mannschaften zu kommen. Da sind wir auf einem guten Weg. Alles anderes wird man am Ende der Saison sehen“, meint Jonas.

Einer, der sich sehr freut, die Zwillinge im Team zu haben, ist Hafen-Trainer Enrico Neitzel. Als „Spieler mit großartigen Charakteren“ bezeichnet der Ex-Profi die beiden und hebt ihre Schnelligkeit hervor. Eine Verwechslungsgefahr sieht der Coach bei den Koszinskis aber nicht. „Wenn man sie lang genug kennt, kann man beide gut auseinanderhalten.“

Neitzel hofft, dass seine beiden Außenbahnkicker der Mannschaft so lange wie möglich erhalten bleiben. Die Koszinskis sehen ihre Zukunft auch beim SV Hafen. „Ich freue mich drauf, mit meinem Bruder die nächsten Jahre noch viele weitere Spiele zu bestreiten“, sagt Julian und sieht nach dem Sprung von der Kreis- in die Landesliga noch Verbesserungspotenzial bei sich. „Ich will mich im Spielverständnis steigern“, berichtet er. Die Gegenspieler dürften gespannt sein.