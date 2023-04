﻿SV Hafen Rostock macht beim PSV Wismar spät alles klar

Wismar. Wenn sich die Einwechselspieler nahtlos einfügen, freut das die Trainer. Enrico Neitzel lobte seine Joker nach dem 4:0 (1:0)-Sieg am Sonnabend beim PSV Wismar. „Sie haben auf jeden Fall abgeliefert“, meinte der Coach des SV Hafen Rostock. Mit dem Auswärtssieg ist der Traditionsklub nach zwei sieglosen Partien zurück in die Erfolgsspur gekehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lemp mit Doppelpack nach Einwechslung

Eine Hereinnahme, die sich in Wismar besonders ausgezahlt hatte, war die von Florian Lemp. Beim Stand von 1:0 war der Offensivakteur in der 78. Minute für Johannes Richter in die Partie gekommen. Nach dem 2:0 von Tobias Nolting (81.) machte Lemp (84., 90. +2) wenig später per Doppelpack den Deckel drauf.

Neitzel bewertete den Erfolg für sein Team als verdient. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und nur eine Chance des Gegners zugelassen. Endlich haben wir uns für den Aufwand belohnt, den wir betreiben“, kommentierte Neitzel, der vor dem Seitenwechsel mit seiner Mannschaft noch etwas durchpusten musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PSV Wismar macht in der ersten Halbzeit viel Druck

Trotz früher Hafen-Führung durch Gero Leplow hatten die Wismarer zu Beginn mächtig Druck gemacht. Laut Neitzel wäre das 1:0 zur Pause ein wenig glücklich gewesen. Für den weiteren Spielverlauf war der Vorsprung für die Rostocker allerdings Gold wert.

Statistik PSV Wismar: Roggenthin – Mednow, Algie, Junker, Grundmann, Bikbashi (51. Gertz), Körner, Schwarz, Gruntzel, Sow (51. Villeda), Hey (71. Trojan). SV Hafen: SV Hafen: Geyer – Sibrins, Randow (85. Klose), Schalau (64. Gebauer), Böhme, Leplow (64. Ohm), Nolting, J. Richter (78. Lemp), Dojahn, Schumacher, Marner (64. Winkler) Tore: 0:1 Leplow (9.), 0:2 Nolting (81.), 0:3, 0:4 Lemp (84., 90. +2). Schiedsrichter: Sven Rusche. Zuschauer: 40.

Durch den Erfolg erobert der SV Hafen (jetzt 37 Punkte) den zweiten Tabellenrang zurück. Spitzenreiter Doberaner FC (41) liegt vier Zähler voraus. Mit dem FSV Bentwisch II (3. Platz/36 Punkte) bilden beide das vordere Feld. „Die Ausgangssituation schaut interessant aus. Es ist schon ein wenig kurios, wenn man bedenkt, dass alle drei Teams in der Vorsaison noch lange gegen den Abstieg gespielt haben. Uns gibt das ein entspanntes Gefühl, da oben zu stehen“, so Neitzel.

PSV kommt der Gefahrenzone etwas näher

Etwas ernster sieht es für den PSV Wismar (11. Platz/19 Punkte) aus. Nach der vierten Niederlage in Serie rutschten die Wendorfer in der Tabelle auf den letzten sicheren Nichtabstiegsplatz ab. Der Vorsprung auf Tabellennachbar SV Blau Weiß Polz (12./15) beträgt noch vier Zähler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Derby gegen Einheit Grevesmühlen hat der PSV auswärts am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 15 Uhr) die nächste Möglichkeit, seine Negativserie zu beenden. Der SV Hafen Rostock wird am selben Tag um 14 Uhr die SG Ludwigslust/Grabow erwarten.