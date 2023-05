﻿SV Hafen Rostock: Paul Jensch kommt vom SV Waren 09

Kostenfrei bis 16:39 Uhr lesen

Petri Heil in Waren/ Müritz

Angel-Guide Robin Heppner aus Göhren-Lebbin ist beim größten Angel-Event in Deutschland am Wochenende in Waren/Müritz dabei. Derzeit ist in der Müritzregion der Hecht los. Auch privat sind es spannende Tage: Mit seiner Frau, Angel-Anni, erwartet er Zwillinge.