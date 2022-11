﻿SV Hafen Rostock: Trainer Enrico Neitzel lobt Entwicklung in der Mannschaft

Der Südstrand des Ostseebades Göhren auf Rügen ist ein beliebter Naturstrand. Früher ausschließlich ein Fleckchen für Einheimische, zieht der unbewirtschaftete Strand inzwischen auch immer mehr Touristen an. Wie der Südstrand langfristig genutzt werden soll, war Thema eines Runden Tisches in Kooperation mit der TU Dresden. Was die Einwohner sagen und was ihre Lieblingsorte in Göhren sind.