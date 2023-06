﻿SV Parkentin gegen LSG Elmenhorst im Kreispokalfinale: Sie kennen sich bestens

Die beiden Klubs aus der Kreisoberliga Warnow Staffel I stehen sich im Endspiel gegenüber. Der SV Parkentin steht zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Finale. Die LSG Elmenhorst wird mit einem Teambus anreisen. Bereits am Vormittag spielen die Frauen ihren Kreispokalsieger aus.

Broderstorf. Während viele Teams im Fußballkreis Warnow schon längst in der Sommerpause befinden, sind der SV Parkentin und die LSG Elmenhorst am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) noch einmal gefordert. Beide treffen im Kreispokalfinale auf den Sportplatz am Bornkoppelweg in Broderstorf aufeinander. Für beide Vertreter aus der Kreisoberliga Warnow Staffel I liegt das letzte Pflichtspiel schon vier Wochen zurück.