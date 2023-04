﻿SV Parkentin zieht durch Elfmetertor nach Verlängerung ins Halbfinale ein

Handball DHB-Pokal

Stralsunder HV startet mit langem Auswärtsritt in den Pokal

Die Handballer starten am Samstag mit einer langen Fahrt nach Hessen in den Pokalwettbewerb. Sollte der Stralsunder HV sich in der Dreiergruppe durchsetzen, geht es um den DHB-Pokal.