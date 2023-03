﻿SV Pastow beendet Serie von fünf sieglosen Partien

Alkohol am Steuer Alkohol am Steuer

In Schlangenlinien durch Putbus: Betrunkener Fahrer mit 2,17 Promille gestoppt

In Putbus auf Rügen ist am Samstag ein Mann mit 2,17 Promille angehalten worden. Vorher fuhr er in auffälligen Schlangenlinien teilweise so nahe an den Gegenverkehr, dass er fast einen Unfall verursachte.