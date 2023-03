﻿SV Pastow fehlt beim SV Siedenbollentin die „letzte Galligkeit“

Siedenbollentin. Nur drei Tage nach dem Test gegen die Profis von Zweitligist FC Hansa Rostock (0:12) hat der harte Liga-Alltag den SV Pastow wieder eingeholt. Mit 0:2 (0:0) mussten sich die Rostocker Vorstadt-Kicker in der Fußball-Verbandsliga beim SV Siedenbollentin (9. Platz/20 Punkte) geschlagen geben. Bitter: Beide Gegentore fielen in der Schlussphase.

Schneeräumer bekommen freien Eintritt

Damit sie die drei Punkte bei sich behalten, gaben die Hausherren schon weit vor dem Anpfiff vollen Einsatz. Fans und weiterer Helfer befreiten in den Morgenstunden vor dem Spiel den Rasen vom Schnee. Als Dank bekamen sie freien Eintritt. „Der Platz war in einem ordentlichen Zustand“, befand Pastows Coach Jens Dowe.

Statistik SV Pastow: Zimmermann – Dowe, Siegmund, Gildemeister, Bode (63. Knaak), Kuster, Schumski, Fajkus, Maerz (77. Wittnebel), Frohberg, Karg. Tore: 1:0 Dachner (77.), 2:0 Kuhl (90. +2). Schiedsrichter: Lukas Eichenberg. Zuschauer: 127.

Ausreden gab es somit keine. Vor 127 Zuschauern entwickelte sich in Siedenbollentin im ersten Abschnitt ein verhaltener Kick. Beide Teams scheuten das Risiko. Viel spielte sich im Mittelfeld ab.

Dachner mit Tor und Vorlage

In der zweiten Halbzeit riss der SVS die Partie mehr an sich. Dadurch kamen die Gastgeber mit Anbruch der Schlussphase auch zum 1:0. Bado Dachner (79.) verlud SVP-Torwart Danny Zimmermann und schob gekonnt ein. Als die Pastower für einen späten Punktgewinn alles nach vorne warfen, sorgten die Siedenbollentiner für die Entscheidung. In der zweiten Minute der Nachspielzeit versenkte Lukas Kuhl nach Hereingabe von Dachner die Kugel im Netz – 2:0.

„Es war ein Spiel mit wenig Chancen. Siedenbollentin wollte es am Ende etwas mehr. Bei uns hat mir die letzte Galligkeit“, befand Dowe, der mit seinem Team in 2023 noch ohne Sieg ist. Nach dem 1:1 zum Auftakt beim FSV Kühlungsborn hat es danach eine 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Neubrandenburg gegeben.

In der Tabelle liegen die Pastower mit 17 Punkten weiter auf Tabellenrang elf. Am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) will der SVP im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Penzliner SV dann den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren.