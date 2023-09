﻿SV Pastow: Lucas-Levi Juhrmann leitet mit Doppelpack den Derbysieg gegen den SV Warnemünde ein

Broderstorf. Offensive statt Defensive heißt es für Lucas-Levi Juhrmann seit dieser Saison. Der gelernte Abwehrspieler war im Sommer von der U 23 des FC Hansa Rostock zum SV Pastow in die Fußball-Verbandsliga gewechselt. SVP-Coach Heiner Bittorf erkannte schnell, dass er den Neuzugang im Angriff aufbieten muss. Dieser Schachzug zahlte sich am Freitagabend im Derby gegen den SV Warnemünde aus. Den 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Lokalrivalen leitete Juhrmann mit seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit ein.

SV Pastow: Bittorf sah Stürmerqualitäten bei Juhrmann

„Lucas ist erst seit ein paar Wochen Angreifer. Er wird uns vorne viel Freude bereiten, das habe ich schon nach ein paar Trainingseinheiten gesehen“, schildert Bittorf, der in diesem Sommer einen Umbruch im Pastower Team eingeleitet hatte. Immerhin 13 Zugänge hatten die Rostocker Vorstadt-Kicker geholt, darunter viele junge Spieler.

Juhrmann war einer von ihnen und fügte sich beim SVP gut ein. Gegen tiefstehende Warnemünder war sein Kopfballtor in der 25. Minute nach einer Ecke der Dosenöffner für die Pastower. Zuvor hatten sich die Hausherren schwergetan, die Defensive des SVW zu knacken. Noch kurz vor dem Pausenpfiff schlug Juhrmann erneut zu. Nach Zuspiel von Lars Westendorf traf der 20-Jährige zum 2:0.

Lucas-Levi Juhrman: Schon vier Pflichtspieltore für den SV Pastow

Es waren seine Pflichtspieltore drei und vier im vierten Einsatz. „Es macht mir riesigen Spaß in dieser Mannschaft zu spielen. Dann auch noch zwei Tore in so einem Derby zu erzielen, ist ein Supergefühl“, kommentiert Juhrmann, der sämtliche Nachwuchsmannschaften beim FC Hansa durchlaufen hat. Seinen Wechsel zum SV Pastow hat der Doppeltorschütze auch aus beruflichen Gründen vollzogen. Er ist bei der Polizei und will sich dafür mehr Zeit nehmen.

Gegen Warnemünder spielte Juhrmann über die komplette Distanz durch. Im zweiten Durchgang boten er und seine Teamkollegen den Zuschauer am Broderstorfer Bornkoppelweg nur noch wenig Höhepunkte. Gegner SV Warnemünde fehlte offensiv die Durchschlagskraft und entwickelte kaum Torgefahr.

Elfmetertor ist Schlusspunkt im Derby

Dafür verursachten die Gäste durch Paul Kuchel in der Schlussphase einen Foulelfmeter. Der Verteidiger hielt Pastows Carlo Lange nach einem verloren Laufduell an die Schulter. Für Schiedsrichter Toni Schwager reichte das aus, um auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Den ersten Versuch von Kevin Gildemeister wehrte SVW-Keeper Alexander Bröker anschließend ab. Der Schlussmann stand bei der Parade jedoch nicht mit mindestens einem Fuß auf der Torlinie. Deswegen ließ Schwager den Strafstoß erneut ausführen. Gildemeister (85.) verwandelte diesmal zum 3:0-Endstand.

„Für uns war es gegen einen sehr defensiv agierenden Gegner lange Zeit sehr schwer, eine Lücke zu finden. Da musste dann ein Standard herhalten. Wir haben es auch ein wenig zu statisch in der ersten Halbzeit gemacht. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht mit unserer Leistung“, bilanzierte Heiner Bittorf.

Warnemündes Coach Heiko März verbleibt durch die dritte Niederlage im dritten Ligaspiel am Tabellenende der höchsten MV-Spielklasse. Er sah gegenüber der 1:8-Klatsche aus der Vorwoche gegen die SpVgg Torgelow-Ueckermünde eine Reaktion seines Teams. „Das war wieder eine Mannschaft auf dem Platz, die 90 Minuten dagegengehalten hat. Sicherlich fehlt uns nach vorne was“, sagte März.

Statistik SV Pastow: Monsig – Pett (83. P. Bode), Westendorf, Dowe, Fajkus (83. Mansour) – Syrbe, Mönck (73. C. Lange) – Maerz (57. Runge), Gildemeister – Juhrmann, Rudlaff (57. Ehlert). SV Warnemünde: Bröker – S. Stein, Becksmann, Kuchel, Schütz – Hojenski (46. Benduhn), Sander – Rinow, Ahrens, Moldenhauer (70. Ternes) – Krause. Tore: 1:0, 2:0 Juhrmann (25., 44.), 3:0 Gildemeister (85./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Toni Schwager. Zuschauer: 100.

Während sich der SVW ganz unten wiederfindet, rutschten die Pastower (jetzt sechs Punkte) durch den zweiten Sieg vorerst auf Platz vier vor – zusammen mit dem punkt- und torgleichen FSV Bentwisch. Juhrmann freut sich über den guten Start und kündigt an: „Wir sind heiß darauf noch mehr Punkte zu holen.“

