﻿SV Pastow: Trainer Jens Dowe verlässt Verbandsligisten nach einem Jahr

OZ-Livestream

Boxen am See im Bürgergarten Stralsund: Die OZ zeigt am Samstag alle Kämpfe live

Es ist wieder so weit: 18 Männer und Frauen stehen das erste Mal in ihrem Leben in einem Boxring. Wochenlang haben sich die Teilnehmer auf diese Herausforderung vorbereitet. Die OZ überträgt die gesamte Veranstaltung via Livestream aus dem Stralsunder Bürgergarten.