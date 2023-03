﻿SV Warnemünde gelingt mit Ahrens-Dreierpack der Befreiungsschlag

Warnemünde. Einmal durchatmen beim SV Warnemünde: Der Fußball-Verbandsligist hat den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet. In einer torreichen Begegnung schlug der SVW daheim das Schlusslicht TSV Bützow (3 Punkte) mit 6:2 (3:2). Großer Antreiber bei den Warnemündern war Offensivakteur Martin Ahrens. Ihm gelang ein Dreierpack. Damit hatte er entscheidenden Anteil am ersten Erfolg nach sechs sieglosen Partien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SVW-Coach Heiko März sagte zu seinem Dreifachtorschützen: „Martin ist wichtig für die Mannschaft. Aber er muss auch fit sein, dass weiß er selbst. Alles andere kommt dann von alleine.“

SV Warnemünde dreht Rückstand

Gegner Bützow reiste mit seiner Horrorserie von 13 Niederlagen am Stück nach Warnemünde. Der TSV konnte in dieser Saison bislang nur eine Partie gewinnen, es war der 3:2-Sieg im Hinspiel gegen den SVW. Der Aufsteiger war in der Anfangsphase auch auf kurzzeitig auf Kurs, den Erfolg wiederholen zu können. Durch ein Foulelfmetertor von Leon Höhndorf (19.) lagen die Gäste vorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statistik SV Warnemünde: Peters – Mosch, Hojenski, Kuchel, Schewe – Sander (78. Krause), Benduhn (72. Ternes) – Kringel (72. Apitz), Koop – Ahrens (78. Mahlke), Kleindorff. TSV Bützow: Winter – Petersen (46. Koß), Boldt, Dopp, Dahlmann (78. Milbratz) – Werner (74. Borgwardt), Sdunzik – Ma. Bregulla, Möller, Mo. Bregulla – Höhndorf. Tore: 0:1 Höhndorf (18./Foulelfmeter), 1:1 Ahrens (23.), 2:1 Kleindorff (39./Foulelfmeter), 2:2 Höhndorf (40.), 3:2 Schewe (45. +1), 4:2, 5:2 Ahrens (72., 76.), 6:2 Dopp (90. +2/Eigentor). Schiedsrichter: Frank Hühner. Zuschauer: 90.

Nach zwei Klatschen zum Rückrundenstart zeigten sich die Warnemünder vom Rückstand unbeeindruckt und antworteten schnell durch Martin Ahrens (21.). In der Folge boten beide Abwehrreihen den gegnerischen Offensiven jeweils viel an. Gerade zum Ende der ersten Hälfte wurde es unterhaltsam. Der SVW ging per Strafstoßtreffer von Kevin Kleindorff (39.) mit 2:1 in Führung. Fast im Gegenzug traf Höhndorf (41.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit belohnte Lucas Schewe sich nach seinem mutigen Durchbruch auf der linken Seite und netzte zum 3:2 für die Hausherren.

SVW-Trainer Heiko März: Sperre im nächsten Spiel?

„Es war ein Krampf zum Anfang. Die Mannschaft hat die Gegentore aber gut verdaut“, meinte März, der gegen den TSV bereits seine vierte Gelbe Karte in dieser Saison gesehen haben soll. Damit wäre er für das kommende Auswärtsspiel am 1. April beim FSV Einheit Ueckermünde gesperrt und dürfte sein Team an der Seitenlinie nicht coachen. „Das habe von jemanden nach dem Abpfiff gehört“, war sich März über die Anzahl seiner Vorwarnungen gar nicht bewusst. Schiedsrichter Frank Hübner hatte ihn in der zweiten Halbzeit verwarnt, nachdem sich der Übungsleiter draußen zu sehr echauffiert hatte. „Ich habe mich dafür beim Schiri entschuldigt. Dennoch wurden in dieser Partie oftmals Entscheidungen mit zweierlei Maß getroffen – beidseitig.“

In den Zweikämpfen ging es ordentlich zur Sache. Beide Teams kämpfen immerhin gegen den Abstieg. So hofften die Bützower nach dem Seitenwechsel erneut zurückzukommen. Mitte des zweiten Durchgangs waren sie dem Ausgleich einige Male sehr nahe. Der Genickbruch für den TSV war dann das 4:2 durch Ahrens in der 72. Minute. Der Warnemünder legte kurz darauf das fünfte SVW-Tor nach, ehe ein Eigentor von Gäste-Verteidiger Anton Dopp in der Nachspielzeit der Schlusspunkt war.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn du nachher mit zwei Toren führst, wirst du natürlich lockerer. Am Ende haben wir in der Höhe auch verdient gewonnen“, resümierte März. Seine Elf verbesserte sich in der Tabelle mit nun 16 Punkten auf Platz zwölf. Hingegen hat der TSV seit dem zwölften Spieltag die rote Laterne inne. Eine ganze Runde mit Niederlagen kratzt enorm am Selbstvertrauen der Bützower. Sie haben am 31. März um 19.30 Uhr ihre nächste Partie daheim gegen den FSV Bentwisch.