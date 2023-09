﻿„Einen Tick erfahrener“: SV Warnemünde gewinnt Stadtderby gegen das Juniorteam des Rostocker HC

Rostock. Für Freya Ehrlich war die Rückkehr an ihre frühere Wirkungsstätte ungewohnt. Bis Juni trainierte sie nahezu täglich in der Fiete-Reder-Halle, ging dort in der B-Jugend, in der A-Jugend-Bundesliga und für das Juniorteam des Rostocker HC auf Torejagd. Nun kehrte die 16-jährige Handballerin mit dem SV Warnemünde zurück. Die Rechtshänderin erzielte im Stadtderby fünf Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am 28:26 (11:13)-Erfolg ihres Teams.

Während die Gastgeberinnen nach der zweiten knappen Niederlage enttäuscht zu Boden sanken, freute sich der Aufsteiger aus Warnemünde über den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Oberliga Ostsee-Spree.

Freya Ehrlich wollte mit Handball aufhören

„Es hat Spaß gemacht und es war schön, alle wiederzusehen“, erzählte Freya Ehrlich, die nach wie vor mit mehreren RHC-Spielerinnen befreundet ist. „Das Spiel war noch besser im Vergleich zur Partie gegen Grün-Weiß Schwerin“, meinte die Elftklässlerin, die im Sommer zugunsten der Schule mit dem Handball aufhören wollte. Sie schaute beim Ortsrivalen vorbei, fand Gefallen und blieb. „Ich bin mit Abstand die Jüngste, fühle mich aber richtig wohl.“

Es war von Beginn an ein spannendes Spiel, bei dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Der SVW führte mit 10:7, ging aber mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Frühere RHC-Spielerin Lena Bunke setzte den Schlusspunkt

Nach der Pause drehten die Gäste das Spiel. Freya Ehrlich erzielte das 20:16. Die Rostockerinnen kämpften sich wieder heran – 24:25 (55.). Lena Bunke, eine von sechs ehemaligen RHC-Spielerinnen im SVW-Aufgebot, setzte mit dem Treffer zum 28:26 den Schlusspunkt.

Der Tick mehr Erfahrung habe im Stadtderby den Ausschlag gegeben, meinte Freya Ehrlich. Ziel des SVW sei der Klassenverbleib. „Schön wäre ein Platz in der oberen Tabellenhälfte.“

RHC II: Zidorn, Schelske – Furche 1, Zippel 1, Gerner 3, Patzner, Burghardt, Schultz 9/2, Görwitz 5, Strack 2/1, Kaden 4, Lührmann, Dalchow 1.

SVW: Knoop, M. Bladt – V. Bladt 3/2, Marzahl 1, C. Kellert 2, Ehrlich 5, Schulz 1, Bunke 4, Meschede 1, Schreier 2, Schwebke 5, Genilke 4, L. Kellert, Schlegel-Rumm.

Siebenmeter: RHC II 4/3, SVW 3/2.

Strafminuten: RHC II 4, SVW 2.

