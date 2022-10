﻿SV Warnemünde: Zuspieler Johannes Deutloff fiebert Duell gegen Bruder Lorenz entgegen

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Johannes Deutloff trifft am Sonnabend mit dem SV Warnemünde auf seinen Bruder Lorenz Deutloff vom Tabellenführer VC Bitterfeld-Wolfen – eine Premiere.

Rostock. Am Sonnabend gastiert der SV Warnemünde ab 19 Uhr in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord beim VC Bitterfeld-Wolfen – eine ganz besondere Partie für Zuspieler Johannes Deutloff. Erstmalig in seiner Karriere steht der 22-Jährige dann seinem jüngeren Bruder Lorenz Deutloff (21) in einem offiziellen Pflichtspiel gegenüber. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich. Wir sind zusammen aufgewachsen und haben jahrelang Seite an Seite gespielt“, meint der SVW-Akteur und verdeutlicht: „Ich bin dadurch megamotiviert.“

Wenn die Geschwister aufeinandertreffen, werden neben den Freunden aus der Heimat auch die gesamte Familie mit in der Halle dabei sein und lautstark anfeuern. Sticheleien zwischen den Brüdern soll es im Vorfeld der Partie nicht gegeben haben. „Wir verstehen uns sehr gut und haben beide große Vorfreude auf das Spiel. Die ganze Kindheit über haben wir uns schon sportlich gemessen“, räumt der Küsten-Volleyballer ein.