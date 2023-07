﻿SV Warnemünde präsentiert Italiener als neuen Cheftrainer

Rostock. Mit einem neuen Trainer aus Italien gehen die Zweitliga-Volleyballer des SV Warnemünde in die kommende Saison. Maurizio Forte wird ab sofort bei den Seebadstädtern an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Klub am Donnerstag (6. Juli) über Facebook mit.

Forte, der den bisherigen slowakischen Chefcoach Jozef Janosik ersetzt, war zuletzt wiederholt an der Nachwuchs-Akademie für U 19-Talente in Polen tätig. Zuvor coachte er zum Teil parallel Vereine in seiner italienischen Heimat, unter anderem in Ferrara, Mailand, Modena und Bologna. Warnemünde ist seine erste Station in Deutschland.

Forte will seine Persönlichkeit und Philosophie einbringen

„Als ich zum ersten Mal auf den Verein traf, war ich mir sicher, dass Rostock die beste Chance für mich ist, auch wenn es so weit von meiner Heimatstadt entfernt ist“, wird Forte auf der Facebook-Seite des SVW zitiert. „Es wird faszinierend sein, den deutschen Volleyball zu entdecken. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um etwas Besonderes aufzubauen, das meine Philosophie und meine Persönlichkeit einbringt.“

Nach OZ-Informationen strebt der SV Warnemünde mit der Neubesetzung des Trainerpostens auch einer Neuorientierung seines Zweitliga-Teams an.

