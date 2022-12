﻿SV Warnemünde: Punkt-Ausbeute stimmt März nicht zufrieden – „Müssen was ändern“

Die Verbandsliga-Fußballer punkten in der Hinrunde inkonstant. Trainer Heiko März hofft auf mehr Erfolg in der Rückserie. Dafür will er im Team des SV Warnemünde an ein paar Stellschrauben drehen.

Warnemünde. Mehr Tiefen als Höhen hat Heiko März bei seiner Mannschaft in der Hinrunde gesehen. Der Trainer und sein SV Warnemünde liegen nach dem ersten Halbjahr der Fußball-Verbandsliga auf Tabellenrang 13 von 15 Teams. Ginge es nach März, wäre mehr möglich gewesen. Damit das in der Rückrunde der Fall, will der Coach an ein paar Stellschrauben drehen.

„Wir müssen ein bis zwei Schippen drauflegen, ansonsten wird es eine ähnliche Rück- wie Hinrunde“, kommentiert März, der nach eigener Aussage schon einen ersten Analysen-Austausch getätigt habe. Weitere Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen werden in den kommenden Wochen folgen.

SV Warnemünde holt fast alle Punkte in den Heimspielen

Da derzeit zwei Teams aus MV in der nächsthöheren NOFV-Oberliga Nord auf einem Abstiegsplatz stehen, würden in der Verbandsliga nach aktuellem Stand auch die letzten beiden Ränge den Absturz in die Landesliga bedeuten. Vor dem Duo am Tabellenende, dem Penzliner SV (14. Platz/7 Punkte) und TSV Bützow (15./3), haben die Warnemünder derzeit sechs Zähler Vorsprung.

Auffällig beim SVW: die Unbeständigkeit. Die Reds schafften es nur einmal im bisherigen Saisonverlauf zweimal hintereinander unbesiegt zu bleiben. Ebenfalls unübersehbar: Zwölf ihrer 13 Punkte haben die Warnemünder vor heimischer Kulisse geholt. Auswärts punktete der SVW nur gegen den Greifswalder FC II (3:3) und gab dort noch eine 3:0-Führung her.

Mehr Ehrgeiz von Youngstern gefordert

März kritisiert unter anderem, dass es zu viele Partien gegeben habe, in denen er nicht mehr als drei Wechselmöglichkeiten zur Verfügung hatte. Oftmals mussten in anderen Begegnungen Spieler aus der zweiten Mannschaft einspringen. „Wir müssen was ändern, wenn wir erfolgreicher sein wollen“, betont der 57-Jährige.

Er fordert vor allem mehr Ehrgeiz von den jungen Spielern. Im Sommer hatte der SVW fünf neue Spieler integriert, die unter 20 Jahre alt sind. „Wenn sie sich einen Stammplatz erarbeiten wollen, müssen sie ehrgeiziger sein“, meint März. Für ihn gäbe es Momente, da wähnt er die Youngster nach einem Spiel auf einem guten Weg, doch eine Woche später sehe das wieder ein wenig ändern aus.

Der Übungsleiter schloss nicht aus, dass sich im Kader personell etwas tun könnte. Nähere gab er allerdings noch nicht preis. Klar ist: Torhüter Thilo Mülling pausiert schon seit dem Verlauf der Hinrunde. Er hat laut März darum gebeten, sich für unbestimmte Zeit eine Auszeit zu nehmen.