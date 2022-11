﻿Nach Startschwierigkeiten: SV Warnemünde siegt 3:0 gegen TSGL Schöneiche

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Die Ostseestädter überzeugen gegen den Aufsteiger aus Brandenburg mit kraftvollen Aufschlägen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Rostock. Großer Jubel beim SV Warnemünde: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord gelang es den Hanseaten am Sonntagnachmittag einen 3:0 (25:16, 25:10, 25:19) -Sieg gegen TSGL Schöneiche einzufahren. „Nach dem Sieg in der Vorwoche (2:3 gegen FC Schüttorf, Anm.d.Red.) wusste ich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden“, meinte SVW-Trainer Jozef Janosik und ergänzte: „Die Atmosphäre war super. Die Jungs hatten eine sehr gute Trainingswoche und waren bestens vorbereitet. Es war schön ihre Motivation zu sehen.“