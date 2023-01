﻿SV Warnemünde unterliegt Tabellennachbar orderbase Volleys Münster

Der Auswärtsfluch für SVW-Zuspieler Marcin Kapusniak (am Ball) und seine Teamkollegen hält auch gegen Aufsteiger Münster an.

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Der Auswärtsfluch des SV Warnemünde hält auch in Münster an. Bei den Aufsteigern kassierten die Hanseaten in dieser Saison ihre sechste Niederlage in der Ferne.