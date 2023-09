﻿Neues Team zusammen gepuzzelt: Warnemünder Volleyballer setzen auf internationale Erfahrung

Rostock. Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde setzt auf einen Mix aus eigenen Talenten, deutschen Spielern und Volleyballern mit internationaler Erfahrung. Zur Mannschaft, die am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Münster in die Saison gestartet ist, gehören mit Steven Duzevich, Thomas Wheeler zwei Australier sowie mit Lyndon Varga und Bradley Merryweather zwei Kanadier.

Der US-Amerikaner Alexander Grey ist schon seit über einem Jahr für die Norddeutschen aktiv und der einzige Ausländer, der gehalten wurde. Das neue Trainergespann des Vereins aus dem Seebad sind Maurizio Forte und sein Assistent Dario Sgarzi aus Italien.

Neue Spieler für das Volleyball-Team des SV Warnemünde

Es erinnert an ein Puzzlespiel, wenn Teammanager Johannes Hofmeister erzählt, wie er gemeinsam mit seinen Kollegen Hannes Strübing und Toralf Streblow die neuen Jungs gesucht hat. Die drei haben eine neue Strategie erdacht und sie umgesetzt. „Unsere Idee war es, Talente aus der Region, deutsche und Spieler mit internationaler Erfahrung zu einem Team zu formen. Wir haben mit sehr vielen Agenten gesprochen“, berichtet der 30-Jährige. Die Verpflichtung der Spieler, die aus dem Ausland gekommen sind, sei wie Lottospielen gewesen, fügt er hinzu. „Wir haben nicht das Geld, um die Spieler zum Probetraining einzuladen und hoffen, dass sich alles gut zusammenfügt.“

Rückkehrer Tommy Mehlberg brachte einen Kanadier mit

Der Verein hat versucht, seinen neuen Spielern den Start so angenehm wie möglich zu gestalten. Steven Duzevich, Lyndon Varga und Thomas Wheeler haben eine Wohnung im Rostocker Stadtteil Reutershagen bezogen und eine WG aufgemacht.

Bradley Merryweather hat zuletzt mit Tommy Mehlberg in Dänemark zusammengespielt und dort gut harmoniert. Publikumsliebling Mehlberg hatte sich trotz vieler Angebote aus Österreich, Frankreich, Tschechien und Deutschland zur Rückkehr nach Warnemünde entschlossen und Merryweather ermuntert, mitzukommen. Der kanadische Zuspieler, der im Oktober 23 Jahre alt wird, brachte seine Freundin an die Ostsee mit. Neben dem Volleyball arbeitet er in einer Firma im Warnemünder Technologiezentrum. Vollprofi ist keiner der Warnemünder Neuzugänge. „Alle unsere Spieler haben mindestens ein Mini-Job“, klärt Hofmeister auf.

Am kommenden Sonnabend (23. September, 18.30 Uhr, Ospa-Arena) präsentieren sich die Warnemünder zum ersten Mal in dieser Saison in einem Zweitliga-Spiel den eigenen Fans. Die neue Truppe will dann gegen den TuS Mondorf den zweiten Sieg erkämpfen.

