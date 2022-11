﻿SV Warnemünde will auswärts in Schüttdorf Negativ-Lauf beenden

Rostock. Noch immer sitzt der Frust tief: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord unterlag der SV Warnemünde am vergangenen Sonntag mit 0:3 im MV-Derby gegen den PSV Neustrelitz. Zuvor hatten die Ostseestädter ebenfalls mit 0:3 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer VC-Bitterfeld-Wolfen das Nachsehen gehabt. Nun wollen die Hanseaten zurück in die Erfolgsspur kehren. Am Sonntag gastieren sie ab 16 Uhr beim FC Schüttorf.

„Zwei deutliche Niederlagen helfen einem immer irgendwie“, meint SVW-Außenangreifer Josef Günther und ergänzt: „Klar ist es schmerzhaft, aber gerade aus diesen Spielen kann man viel lernen. Sie sind manchmal besser, als wenn man knapp verliert.“ Der Publikumsliebling der Warnemünder blickt zurück: „Das sind gute Mannschaften, gegen die wir verloren haben. Wir können mitspielen. Wir können mithalten – das haben wir auch in beiden Partien gezeigt“, ist Günther überzeugt.

Vor der Saison hatten sich die Warnemünder mit vier internationalen Neuzugängen (zwei Polen, zwei US-Amerikaner) verstärkt. Woche für Woche arbeiten das Team weiter an ihren Abläufen und versucht einen eigenen Spielstil zu entwickeln. „Bis sich alles zusammengefunden hat, braucht es etwas Zeit. Ich denke aber, dass es im weiteren Verlauf der Spielzeit besser wird und man das dann auch an den Ergebnissen erkennen kann“, räumt Josef Günther ein.