﻿SV Warnemünde zittert sich zum Derbysieg – Sebastian Stein meldet sich zurück

Warnemünde. Lange musste Sebastian Stein von draußen zusehen. Jetzt ist er wieder da und sofort voll gefordert. Beim 4:3 (4:0)-Heimsieg seines SV Warnemünde gegen den FC Förderkader René Schneider wirkte der Mittelfeldspieler am Sonnabend zum zweiten Mal in Serie über volle 90 Minuten mit. Aufgrund eines Kreuzbandrisses hatte Stein dem Fußball-Verbandsligisten fast ein Jahr gefehlt. „Ich wollte eigentlich wieder langsam anfangen. Dadurch, dass wir momentan so wenig Leute haben, musste ich in der Vorwoche auch schon durchspielen“, erzählte er.

Sebastian Stein hatte zehn Monate gefehlt

Im Mai 2022 hatte sich für Stein das Unglück auswärts gegen den SV Siedenbollentin (1:3) ereignet. Für den 28-Jährigen war es nicht die erste schwere Verletzung in seiner Laufbahn. Ein Achillessehnenriss hatte den SVW-Kicker vor ein paar Jahren für längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Der Mecklenburger lernte aber schnell mit derartigen Rückschlägen umzugehen.

So auch diesmal: Stein kämpfte sich die vergangenen zehn Monate zurück auf den Platz. „Ich hatte mit unserem Physiotherapeuten Björn Bartel die beste Unterstützung“, schilderte er.

SV Warnemünde mit furioser erster halber Stunde

Während Stein in der Vergangenheit oftmals auf der Außenbahn gefragt war, spielte er in der Vorwoche bei der 0:7-Klatsche in Ueckermünde im defensiven Mittelfeld. Die gleiche Position bekleidete der Spieler, der vor elf Jahren aus dem SVW-Nachwuchs in die erste Männermannschaft aufgerückt ist, gegen den FC Förderkader. Mit seinem Teamkollegen brannte Stein in der ersten halben Stunde ein Feuerwerk ab. Nach dem frühen Führungstor von Paul Kuchel (4.) legten die Warnemünder durch Danny Koop (11., 16.) einen Doppelpack nach und erzielten durch Lucas Schewe bereits in der 24. Minute sogar das 4:0.

Beinahe hätten die Gastgeber den komfortablen Vorsprung noch verspielt. Der FC Förderkader zeigte nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht. Mit dem schnellen 1:4 durch Erik Langschwager (46.) schöpften die Rostocker noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn. Nach dem Doppelschlag von Ron Tarra (69.) und Niklas Haas (71.) schnupperten die Gäste am Remis. Es ergaben sich auch eine Fülle an Möglichkeiten für den FCF, doch der in 2023 noch punktlose Tabellen-13. ließ die Chancen aus. Die späte Gelb-Rote Karte gegen SVW-Spieler Danny Koop (84.) wegen eines Handspiels fiel zum Schluss nicht mehr groß ins Gewicht.

Stein hätte Remis als gerechtfertigt empfunden

„Wir haben es dann doch noch ein wenig spannend gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig die Ordnung verloren. Über ein Remis hätten wir uns am Ende nicht beschweren dürfen“, resümierte Stein, der nach dem Abpfiff schon etwas durchschnaufen musste.

Seinen Schützling hätte SVW-Trainer Heiko März am liebsten schon früher in der Partie rausgenommen, auch um ihn behutsam an die Belastung heranzuführen. Mangels Optionen auf der Ersatzbank musste März bis zum Abpfiff auf Stein setzen. „Bei Steini (Spitzname von Sebastian Stein, d. Red.) reicht die Kraft normalerweise noch nicht über 90 Minuten. Dass er aber durchhalten muss und es auch kann, zeigt seine Qualität. Mit Patrick Apitz hat er im defensiven Mittelfeld das Zentrum gut zugemacht“, befand der Ex-Hansa-Profi.

FC Förderkader bleibt sieglos in 2023

Während der SV Warnemünde (12. Platz/jetzt 19 Punkte) den zweiten Sieg in den zurückliegenden drei Partien einfuhr, setzte es für den FC Förderkader René Schneider (13./15) die fünfte Niederlage im fünften Rückrundenspiel. FC-Trainer Stephan Malorny glaubt, dass es am Saisonende mindestens zwei Abstiegsplätze in der Verbandsliga geben wird. Aktuell stehen die Rostocker noch mit vier Punkten Vorsprung knapp über dem Strich.

Die Situation sieht Malorny noch nicht als brenzlig. „In diesem Spiel wurde nichts entschieden. Klar ist aber auch, wenn wir weiter so herumdümpeln, wird es gegen den Tabellenvorletzten Penzliner SV wohl ein Alles-oder-nichts-Spiel geben“, meint der 64-Jährige und sagte zur Derbyniederlage: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz. Nach dem Seitenwechsel waren wir haushoch überlegen, belohnen uns am Ende aber nicht.“