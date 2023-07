Bewegende Trauerfeier

Vor einem Monat starb eine 13-Jährige aus Altentreptow an einer überdosierten Ecstasy-Pille. Noch immer sitzt der Schock tief. Am Freitag nahmen Familie und Freunde in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von Finja. Die Mutter erinnert in erschütternden Zeilen an ihre Tochter.