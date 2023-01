﻿Tag 2 im Trainingslager von Hansa Rostock: Profis schwitzen bei Sprints und Spielformen

Der erste Tag mit zwei Trainingseinheiten stand für den FC Hansa Rostock an. Nico Neidhart erzielte eine Traumtor. Die OSTSEE-ZEITUNG hat ein paar bildliche Eindrücke vom Training.

Belek. Für die Profis des FC Hansa Rostock standen am Freitag im Trainingslager erstmals zwei Einheiten an einem Tag auf dem Programm. Nachdem der Fußball-Zweitligist am Anreisetag zuvor noch abends eine lockere Einheit absolvierte, ließ Coach Patrick Glöckner seine Schützlinge diesmal etwas mehr schwitzen. Im türkischen Belek finden die Rostocker mit 18 Grad und purem Sonnenschein bislang beste Bedingungen vor.