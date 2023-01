﻿Tag 6 im Trainingslager von Hansa Rostock: Profis absolvieren Indoor-Einheit

Für die Fußballer des FC Hansa Rostock ging es am Mittwoch in den Indoor-Bereich des Gloria-Sport-Center in Belek. Los ging es mit einer Kraft-Einheit. Danach versuchten sich die Ostseestädter noch in anderen Sportarten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket