﻿EM-Finallauf: Güstrow erwartet die besten Speedway-Fahrer Europas

Güstrow. Seit 2014 findet, lediglich mit kleinen Unterbrechungen, ein Finallauf zur Speedway-Europameisterschaft in Güstrow statt. Die veranstaltende polnische Agentur One Sport betont stets, wie gern sie mit dieser Rennserie in die Barlachstadt kommt, weil sowohl die Atmosphäre als auch die Bahn so besonders seien.

Vorjahressieger Dudek wieder in Güstrow dabei

Das betonen auch die Aktiven, die sich aufgrund ihrer Erfahrungen Unterschiedliches auf dem Güstrower Oval ausrechnen. Der letztjährige Sieger Janusz Kolodziej (Polen) kommt mit sehr positiven Erinnerungen, weiß aber, dass es wieder darum geht, die Bahn genau zu lesen, um erfolgreich zu sein. Ganz besonders betonen alle Fahrer, dass die Lage der Ziellinie außergewöhnlich ist und es so darauf ankommt, in der letzten Kurve die richtige Linie zu finden. Darauf richtet sich auch Patryk Dudek (Polen) ein, der im letzten Jahr auf den zweiten Platz kam. Er hat sich in diesem Jahr nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder in eine bessere Form gefahren und hofft nun, diesen aufstrebenden Trend auch in Güstrow umsetzen zu können.

Als Führender in der EM-Wertung reist der amtierende Meister Leon Madsen an. Er konnte das erste Finale in Częstochowa vor seinem dänischen Mannschaftskameraden Mikkel Michelsen gewinnen. Auf dem Güstrower Oval war er allerdings noch nie erfolgreich, hat also noch eine Rechnung offen.

Huckenbeck und Blödorn setzen auf Unterstützung von den Rängen

Das gilt auch für Kai Huckenbeck, der wieder eine permanente Wildcard für die Finalserie erhalten hat. Er konnte bereits dreimal (2016, 2017 und 2019) in den Last-Chance-Heat einziehen, aber noch nie das Finale erreichen. Die Veranstalter-Wildcard erhielt Norick Blödorn, der wie Kai Huckenbeck auf die Unterstützung durch die Fans auf den Rängen setzt. Beide kennen die Bahn gut und hoffen mit diesem Erfahrungsvorsprung auf viele Punkte bei diesem internationalen Prädikat.

Das Güstrower Rennen hat in den vergangenen Jahren immer wieder polnische Fahrer aufs Podium gebracht, offensichtlich kommt ihnen die Bahn entgegen. Das könnte auch für Dominik Kubera sprechen, der zwar genauso wie Janusz Kolodziej das erste Finale aufgrund einer Verletzung verpasst hat, nun aber zu den Favoriten gezählt werden muss. Diese drei Vertreter der starken Speedwaynation kommen mit dem Erfolgserlebnis der gewonnenen Mannschaftsweltmeisterschaft nach Güstrow.

16 Speedway-Fahrer gehen in Güstrow an den Start

Ebenfalls aus dem starken polnischen Aufgebot sind Grzegorz Zengota und Kacper Woryna am Start. Aus Tschechien rollen Jan Kvech und Vaclav Milik ans Band. Für Schweden ist Antonio Lindbäck dabei, für Frankreich Dimitri Berge und für Großbritannien Adam Ellis sowie für Lettland der frühere Europameister Andzejs Lebedevs. Mit in diesem Feld ist auch der diesjährige Pfingstpokalsieger Andreas Lyager aus Dänemark.

Bei insgesamt nur vier Finalstationen ist klar, dass jedes Rennen eine große Bedeutung hat, und so werden sich diese 16 Fahrer nichts schenken im Kampf um die europäische Krone im Speedway.

Die Tickets für den „Tauron Sec“ sind bereits online über die Homepage des MC Güstrow erhältlich und der Start für die 22 Läufe erfolgt am Samstag um 19 Uhr.

OZ