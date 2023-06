Jubel bei den Voltigierern: Das Team Ostseeküste schreibt Geschichte

Redefin. Als der Sieg feststeht, gibt es kein Halten mehr. Die Mädchen vom Team Ostseeküste kreischen und hüpfen vor Freude. Sie haben den deutschen Voltigierpokal der L-Gruppen gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Es war der erste Sieg einer Equipe aus Mecklenburg-Vorpommern bei diesem Wettbewerb.

„Das ist grandios“, jubelte Trainerin Dajana Schult, die auch zwei Tage nach dem Turnier noch Mühe hat, den Erfolg zu realisieren.

Mecklenburgerinnen erhielten Höchstnote

Anne-Maria Strasen (23) und die sechs elf- bis 13-jährigen Mädchen, die in Rostock, Bad Doberan, Kritzmow, Satow und Allershagen wohnen, lagen vor der entscheidenden Kür in der Verfolgerrolle. „Noch ist alles drin. Wir rocken das und zeigen unser Meisterstück“, gab Dajana Schult als Devise aus.

Gesagt, getan. Das jüngste Team des Wettbewerbs, der erstmals in MV ausgetragen wurde, bekam eine 8,164 – die höchste Note, die in der 21-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs vergeben wurde. Am Ende des Herzschlagfinales lagen die Mecklenburgerinnen 0,004 Punkte vor der Equipe aus Niedersachsen. Bronze ging nach Sachsen-Anhalt.

Das Team Ostseeküste jubelt auf der Ehrenrunde. © Quelle: Theatralisch

Die überglücklichen Siegerinnen hatten sogar doppelten Grund zur Freude – sie durften neben dem Sieger- auch den Kürpokal mit nach Hause nehmen. Cornet’s Creep wurde zum zweitbesten Pferd gekürt.

Die harte Vorbereitung habe sich ausgezahlt, konstatierte Dajana Schult zufrieden. Sie trainiert mit ihren Schützlingen mehrmals in der Woche auf dem Agrarhof „De Pierhoff“ in Retschow. Die Mädchen turnen, feilen an der Technik, am Ausdruck, schindern sich beim Krafttraining, üben Pflicht und Kür und arbeiten auch an ihrer mentalen Stärke.

Nächstes Ziel sind die Landesmeisterschaften in Redefin

Insgesamt nahmen 33 Mannschaften am dreitägigen Kräftemessen in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) teil.

Das Landgestüt könnte auch im kommenden Jahr Schauplatz des deutschen Voltigierpokals sein. Als Sieger darf Mecklenburg-Vorpommern den Wettbewerb ausrichten.

Am 8. und 9. Juli werden in Redefin die Landesmeisterschaften ausgetragen. Für das Team Ostseeküste lautet die Devise: gleicher Ort, gleiches Ziel.

