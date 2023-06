﻿Nach drei Siegen in Folge: Voltis von der Ostsee greifen nach dem Pokal

Retschow. Das Tor zum Agrarhof „De Pierhoff“ in Retschow steht offen. Aus der Halle ertönt Musik. Training beim Voltigier- und Reitverein Ostseeküste. Ein letztes Mal proben die Elf- bis 13-jährigen Mädchen ihr Kürprogramm. „Schön an Ruhe und Ausdruck denken“, mahnt Trainerin Dajana Schult. „Und Spannung in die Füße!“ Zwei Mädchen turnen auf dem Holzpferd, die anderen vier aus der Gruppe stehen Arm in Arm dahinter und halten sich für ihren Einsatz bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Team Ostseeküste ist es die Generalprobe für den deutschen Voltigierpokal der L-Gruppen, der am Wochenende auf dem Landgestüt Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgetragen wird. Die besten zwölf der 34 Gruppen kommen ins Finale.

„Wir wollen gewinnen“, sagt Nele Korff (11). Nach Turniersiegen in Wustrow, Löwenstedt (Schleswig-Holstein) und Prussendorf (Sachsen-Anhalt) möchten es die Mecklenburgerinnen auch beim Jahreshöhepunkt wissen. „Wir sind motiviert“, bekräftigt Dajana Schult.

Vor 21 Jahren hat die Werbefachfrau aus Bad Doberan zusammen mit einer Freundin die Voltis Stolteraa aus der Taufe gehoben. 2006 wurde der VRV gegründet. Knapp 30 Mädchen voltigieren. Das jüngste ist fünf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainerin ließ sich bei DJ „Bobo“ ausbilden

Dajana Schult bringt nicht nur eine klassische Ballett-Ausbildung und Erfahrungen im Cheerleading mit, sondern ist auch bühnenerprobt. Als „Hexer“ Frank Musilinski „Weltmeister der Großillusionen“ wird, assistiert sie dem Magier. Es folgt eine Ausbildung als Instructor bei DJ „Bobo“. Dajana nimmt an etlichen Miss-Wahlen teil. 2008 schafft es die Münsterstädterin als Miss-Earth-Germany-Kandidatin auf die Philippinen.

Mit ihrer Erfahrung in Show und Tanz bereichert Dajana Schult das Voltigiertraining. Die Kostüme strahlen in den Farben Gelb und Blau. „Das steht für Meer, Sonne und Strand“, erklärt die Trainerin. Zugleich schwärmt sie von ihren Schützlingen, die in Rostock, Bad Doberan, Kritzmow, Allershagen und Satow wohnen: „Das ist eine coole Truppe – motiviert, ehrgeizig und zielstrebig.“

450 Voltis in MV In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr als 450 Voltigierer in 16 Vereinen. Voltigieren ist eine Sportart, bei der die Sportlerinnen (meist sind es Mädchen und Frauen) allein, zu zweit oder in einer Gruppe auf einem Pferd turnen. Während das Pferd an einer Longe im Kreis läuft, turnt der Voltigierer seine Pflicht und Kür im Schritt oder im Galopp. Termine: 23. bis 25. Juni: Deutscher Voltigierpokal der L-Gruppen in Redefin 1./2. Juli: Turnier auf dem Hof Bohm (Papendorf) 8./9. Juli: Landesmeisterschaften in Redefin 23. September: Turniere in Woldegk und in Güstrow

Vanessa Krüger ist seit acht Jahren dabei. „Es ist cool, auf einem galoppierenden Pferd zu turnen“, sagt die 13-Jährige. Die Satowerin geht, wie Lena Techentin, in die Sportlerklasse des Christophorus-Gymnasiums.

„Es gibt Übungen, bei denen man am Anfang Angst hat“, erzählt Vanessa. „Aber wenn man die eine Weile macht, schwindet auch die Angst“, fügt die begeisterte Trampolinspringerin hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf „Corny“ fühlen sich die Mädchen sicher

Sicherheit gibt den Mädels Cornet’s Creep, kurz „Corny“, das Hauptpferd der Voltis. „Auf ihm fühlt man sich viel sicherer und hat ein besseres Gefühl“, erzählt Nele Korff.

Der erfahrene Wallach, der sich kaum aus der Ruhe bringen lässt, darf an diesem Nachmittag in der Box bleiben. Er wird für das Wochenende geschont. Stattdessen dreht Cornet’s Cool (Spitzname „Coolie“) in der Trainingshalle seine Runden. „Auf ,Cooly’ fühlt es sich manchmal noch sehr wacklig an. Man turnt ein bisschen mit Vorsicht“, berichtet Nele.

Lesen Sie auch

Eine Sportlerin fehlt – die Gruppe muss improvisieren

Zwei- bis dreimal wöchentlich üben die Mädchen. Hinzu kommen Turnen, Movieübungen auf dem Holzpferd und Krafttraining.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kür neigt sich dem Ende entgegen. Mit Anne-Marie Strasen fehlt eine wichtige Stütze des Teams. Die Mädchen müssen improvisieren. „Lächeln, ruhig und langsam“, erinnert Dajana Schult. „Genießt die Kür!“ So wie am Wochenende in Redefin.

OZ