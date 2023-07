﻿„Megageil“ – Blau-Weiß Warnemünde macht mit 9:0-Sieg Meisterstück perfekt

Ergebnisse

Abschlusstabelle Oberliga Männer: 1. TV BW Warnemünde 10:2 Punkte/36:18 Matchpunkte, 2. TC Kühlungsborn 10:2/35:19, 3. TC BW Rostock 8:4/34:20, 4. HSG Greifswald 8:4/31:23, 5. TC RW Neubrandenburg 4:8/23:31, 6. TC Neustrelitz 2:10/22:32, 7. HSG Greifswald II 0:12/8:46 – Warnemünde ist für die Aufstiegsspiele zur Ostliga qualifiziert, die HSG Greifswald II steigt in die Verbandsliga ab. Oberliga Frauen: 1. TV BW Warnemünde 8:2/20:10, 2. TC RW Neubrandenburg 7:3/17:13, 3. ARTC 90 6:4/21:9, 4. HSG Greifswald 6:4/17:13, 5. TC BW Rostock 3:7/13:17, 6. TC Kühlungsborn 0:10/2:28 – Warnemünde ist für die Aufstiegsspiele zur Ostliga qualifiziert, BW Rostock und Kühlungsborn steigen in die Verbandsliga ab. Rügen International Open (R.I.O.) in Bergen, Finale Herren: Philipp-Maximilian Hübert (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) – Sebastian Bühler (VfL Sindelfingen 1862) 6:1, 6:1.Herren 40, Finale: Candy Pfitzner (TuS Lübeck von 1893) – Matthias Spissinger (TSC Viktoria-Wilhelmsburg) 6:2, 6:0. Herren 55, Finale: Henryk Taterczynski (Erfurter TC Rot-Weiß) – Burkhard Herzberg (Binzer TV) 6:1, 6:4. Herren 65, Finale: Falk Hoffmann (TV Blau-Weiß Warnemünde) – Dieter Düwel (TC BW Castrop 06) 6:3, 6:1. Damen 40 (Round Robin): Ilka Herzberg (THC am Forsthof) 2:0 Siege, 2. Nicole Pfitzner (Lübecker SC von 1999) 1:1, 3. Juana Hilleberg (TC BW Rostock) 0:2. Damen 55, Finale: Renate Heusch-Lahl (TC BW Rostock) – Birgit Mertens (Berliner TC 92) 7:6, 6:3.