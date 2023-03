﻿Tennistalent Polina Skliar setzt Siegeszug durch Europa fort

Wieder ein Turniersieg ohne Satzverlust – Polina Skliar setzt ihren Siegeszug fort. Die in Rostock lebende Ukrainerin triumphierte in Sopot. Das hat Trainer Peter Fink mit seinem Schützling vor.

Rostock. Der nächste große Erfolg von Polina Skliar auf der Junior Europe Tour. Die in Rostock lebende Ukrainerin hat das Tennisturnier im polnischen Sopot (Kategorie 3) gewonnen. Wie schon zwei Wochen zuvor in Rungsted Kyst bei Kopenhagen dominierte die Zwölfjährige, die für den TC Kühlungsborn spielt, mit glatten Zwei-Satz-Erfolgen die U-14-Konkurrenz. Darüber hinaus sicherte sie sich an der Seite von Martina Markina (Lettland) den Erfolg in der Doppel-Konkurrenz. Insgesamt schlugen 32 Mädchen aus zehn Nationen im polnischen Ostseebad auf.