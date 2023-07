Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Kultur

Airbeat One 2023: 65000 Gäste lassen es in Neustadt-Glewe krachen

Bunte Bühnen, laute Musik und emotionale Partys: Das Festival Airbeat One in Neustadt-Glewe ist in vollem Gange. Rund 65 000 Gäste feiern dort derzeit mit Größen der elektronischen Tanzmusik wie Scooter, Hardwell oder Timmy Trumpet.